MLB》史坦頓在洋基挑戰多 A-Rod最明白

2018年04月30日 10:41 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)頂著新科國聯最有價值球員(MVP)光環，前進傳統強權洋基，但至今未拿出如預期的身手，被洋基球迷狠噓的場面，時時在上演，這種感覺，「A-Rod」羅瑞格茲(Alex Rodriguez)最明白，甚至直言，史坦頓得做出的改變，比他當時更多。

史坦頓剛拿MVP就被交易，而在2004年，A-Rod也曾有過相同遭遇；A-Rod那時跟現在的史坦頓一樣，都是28歲，他在遊騎兵拿到美聯MVP，球季結束後被送到洋基。兩人際遇類似，都得為了球隊轉換守位；A-Rod從游擊移防到三壘，史坦頓則是從右外野轉到左外野，或打指定打擊。

史坦頓要學打指定打擊、改守左外野，還得適應不同的聯盟，A-Rod直言，這轉變過程的辛苦，比他當時更艱難，尤其史坦頓過往在國聯，都有擔任野手，要勝任指定打擊的角色，更是不容易，「不在場上守備，這需要時間適應，他不是38歲老將，而是只有28歲。」

兩人走過類似的路，A-Rod認為，史坦頓現在做到的事，比大家想像中更難，值得獲得讚聲，他也相信，洋基是最適合史坦頓的地方，「隨著天氣變熱，他的優勢會慢慢顯現出來。」史坦頓先前打擊率一度跌破2成，近期慢慢回溫，近4場都有安打演出，打擊率回升到2成36。

(中時電子報)