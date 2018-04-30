嘆台灣民主精神在懸崖邊 黃創夏：最該被拔的是...

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

教育部27日駁回管中閔當選台灣大學校長遴選結果，引發各界議論。對此，黃創夏直言「4月27日已經是台灣教育的忌日」。他也指出，台灣民主精神已在懸崖邊，這一次更該被「拔管」的是只會濫權鬥爭的蔡英文政權。

教育部27日晚間以台大校長遴選有重大瑕疵，駁回台大準校長管中閔的校長聘任案，將遴選退回到推薦階段，引發各方強烈抨擊。私立大學校院協進會發表聲明說，教育部毫不避諱以政治決定凌駕專業決定，這是大學自治最黑暗的時刻。全國教師工會總聯合會也發表聲明指出，為了孩子的未來，發起「不接受、不忍受、不配合」運動，直到吳茂昆下台。

此外，針對教育部長吳茂坤說「學術沒有民主」，管中閔昨天直言，民主在民進黨的解釋裡就是民進黨做主，就是「民王」，人民是人民，他們是王。他說這段期間，執政者展現的不是公義、不是正義、不是為了公共性，而是不停搶奪國家資源，動員整個黨政體系，就為不讓他當台大校長。

對此，黃創夏撰寫「最該被『拔管』的是蔡英文政權」一文，投書「1111人力銀行全民論壇」。黃創夏舉《大學法》第九條為例，並強調教育部並沒有「審查權」，既然遴選委員會已經確認結論，教育部只是行政部門，根本不該行政干預。

黃創夏指出，教育不該只搞政治操作，更不該由頻爆爭議的吳茂昆來表態效忠，拿台大當祭品。黃感嘆「蔡英文政權非要橫柴入灶，只是想要展現威懾的恐怖力量」。黃創夏說台灣民主精神已在懸崖邊，他說更該被「拔管」的是無能除㢢更不會興利，只會濫權鬥爭的蔡英文政權。

(中時電子報)

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