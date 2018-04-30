高巿警「局長盃」桌球賽 鼓山分局包辦雙冠

2018年04月30日 10:58 中時 曹明正

第40屆高雄巿警察局「局長盃」桌球賽，鼓山分局包辦雙冠，團體組也拿下第3，是成軍以來最佳。（鼓山分局提供）

第40屆高雄巿警察局「局長盃」桌球賽，鼓山分局包辦雙冠，團體組也拿下第3，是成軍以來最佳。（鼓山分局提供）

第40屆高雄巿警察局「局長盃」桌球賽日前落幕，鼓山分局成績斐然，不僅包辦首長組、個人雙打組雙冠，團體組、個人單打組及個人雙打組也獲2個季軍、1個第4，僅女子組未派代表沒有成績，5項比賽共有4項大有斬獲。

局長盃桌球賽25至27日連續3天在警察局3樓大禮堂舉行，有429位選手報名。二線三星以上單位主管的「首長組」冠軍由鼓山分局防治組長洪茂榕拿下第一，去年他在首長組封王，今年則連過6關，拍下對手順利蟬聯冠軍。

個人雙打組由交通分隊小隊長莊佳軒、勤指中心警員許昆凱聯手拿下第一，賽後兩人非常興奮、激動，因為這是他們參加多次桌球賽以來，獲得最佳成績，難得的是兩人還是第1次搭擋，臨場展現高度默契，殺出重圍。

本屆局長盃有5項比賽，鼓山分局除女子組未派人，其餘4項共派11人出賽，值得一提的是團體組有21隊報名，鼓山分局出賽6場獲得5勝，拿下季軍，另外莊佳軒在個人單打組獲第3，警務員林東徵、鼓山所長陳武郎則在個人雙打組獲第4。

3天比賽鼓山分局長葉錫山、副分局長林明煌先後到場為同仁加油、打氣，並送上綠豆湯及運動飲料，讓選手備感溫馨，卯足全力、爭取榮耀，最後結果將士用命、不負眾望，拿下鼓山分局桌球隊成軍以來史上最佳。

(中時 )