任內11勇消殉職 桃園市消防局長胡英達請辭獲准

2018年04月30日 10:57 中時 蔡依珍 、 葉臻

桃園市府消防局長胡英達任內發生新屋保齡球館大火和敬鵬工廠大火，分別釀6名和5名消防員殉職，胡英達30日向桃園市長鄭文燦請辭獲准，鄭文燦並指示，目前仍由胡英達在位，將在復原工作告段落後，消防局就會交接改組。

桃園市平鎮工業區敬鵬印刷電路板工廠，28日晚上9點發生大火，造成5名消防人員身亡，2人重傷。另桃園2015年1月發生新屋保齡球館火災，造成6名消防人員殉職，平均年齡才24.5歲，創消防員執勤中死亡人數最高紀錄，28日平鎮敬鵬工廠大火，又造成5名消防員罹難，成死亡人數次高事件，另外還有1人在跟死神拔河，都在胡英達任內。

桃園市長鄭文燦30日上午9點多主持「0428工廠火警災害應變中心」第2次工作會議，市府消防局長胡英達表達請辭，獲得鄭文燦同意。鄭文燦表示，胡英達基於對殉職同仁的責任，決定請辭，他在消防工作崗位43年，3年多來在桃園服務，進行了許多消防改革，感謝他的辛勞。鄭文燦並說，因災後仍有諸多善後工作，將在復原工作告個段落後，消防局再進行交接改組，目前仍全力救災。

胡英達1976年從中央警官學校消防學系41期畢業，曾任職行政院國家搜救指揮中心副搜救長、行政院災害防救委員會組長、行政院國家搜救指揮中心搜救長等職，2014年12月25日接任桃園市消防局長，至今3年4個月，2015年任內發生新屋保齡球館火警，有6名消防員殉職，但因當時他任職不滿1個月，還在寬容期，但如今2度發生數名消防員殉職的意外，讓人質疑是否制度面出了問題。

胡英達29日在「0428工廠火警災害應變中心」第1次工作會議中報告時就語帶恍惚，數度哽咽，當日就有謠傳他可能請辭，沒想到隔日就請辭獲准。

(中時 )