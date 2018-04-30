台灣高鐵攜手國藝會 啟動「藝術元年」

2018年04月30日 11:01 工商 陳昱光

「台灣高鐵藝術元年」計畫今（30）日正式啟動，台灣高鐵與財團法人國家文化藝術基金會（國藝會）攜手合作，透過視覺與表演藝術的安排，將藝術融入高鐵旅程中，向旅客傳達「藝術 不期而遇」的精神。

台灣高鐵董事長江耀宗指出，台灣高鐵營運邁入第二個10年，除了持續提供高品質的交通服務，傳遞台灣在地美好外，更持續思考如何讓台灣美好能夠以更積極、主動的方式親近大眾。

江耀宗表示，台灣高鐵自2015年啟動「藝起來高鐵」，今年與國藝會合作，共同打造「台灣高鐵藝術元年」，更是「進階版」，深入各地運輸特性，將以滲透、擴散及內化三個階段，帶給高鐵旅客及員工優質的藝術體驗，讓藝術無所不在，為民眾創造美好的生活體驗，成為「引領進步，創造美好的生活平台」。

國藝會董事長林曼麗表示，台灣高鐵是指標性本土企業，很高興這次雙方共同激盪發想，匯集彼此的資源與優勢，攜手打造「台灣高鐵藝術元年」計畫，期望藉此將藝術帶給大眾，共創美好的藝文環境，不僅達到ARTS TO EVERYONE的目標，更一同營造「藝企合作」的新典範。

台灣高鐵藝術元年首波由國際藝術家林明弘運用霧峰林家古厝景薰樓的窗花圖像發想，設計大型視覺藝術窗貼，並邀請年輕、具當代感的新世代表演藝術團隊在高鐵台中站不定期演出。

「台灣高鐵藝術元年」所選擇的演出團隊，主要以年輕、具當代感，且善於在非劇場空間演出的團隊為主，演出形式包含舞蹈、戲曲、人聲合唱、音樂、現代馬戲等，譬如將藝術融入生活的舞蹈團體小事製作、以傳統京劇結合現代戲劇的栢優座、擅長肢體喜劇的魔梯形體劇場，以及拉縴人歌手、丞舞製作、樂x5及FOCA福爾摩沙馬戲團等團隊。

此外，5-8月將隨機於各車站自動售票機台販售的限量藝術車票與台灣高鐵車上刊物《T-Life》5月號雜誌封面及窗花L型夾特別設計，透過一系列的創意巧思，藉窗花圖像結合高鐵品牌精神，演繹各種「藝術 不期而遇」的真實感動（Be There）。

配合本次「台灣高鐵藝術元年」計畫啟動，台灣高鐵也推出多條藝術主題的「高鐵假期一日豐富行」旅遊產品，包括台北故宮、台中現代美術館、嘉義故宮南院與台南奇美博物館等行程，包含高鐵標準車廂對號座來回車票、交通接駁及專人導覽，每人僅需新台幣1,540元起，兩人成行。

(工商 )