大學生抗議教育部開後門 規避兼任助理納保

台大、政大、清大等校學生今天到教育部前抗議，要求教育部不能開後門讓各校規避兼任助理納保。（林志成攝）

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「校園工作真血汗，沒有勞保還要買。」10多位台大、清大等校學生今天上午到教育部前抗議說，教育部放任各大學濫用獎助生（學習型助理），卻不願意支持補助兼任助理的勞健保預算，讓學生勞動保障是看得到吃不到。

大學內的兼任助理分成兩種，一種是「學習型」，學校不用幫他們保勞健保；另一種是「勞僱型」，學校要為他們保勞健保。不過教育部也規定，兼任助理的工作如果與課程、論文、實習或畢業條件相關，則列為「學習型」。

台大工會、政大學生會及清大學生會等學生團體共10多人今天到教育部前開記者會，抗議106年「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，讓各大學以學習型助理名義規避為學生投保勞健保的義務。

清大學生會勞權小組成員、社會所學生林士豪表示，清大的教學助理工作與其畢業或課程無關，校方卻要求學生必須先花1580元修「教學實習課」，成為獎助生後，才能擔任助教工作，等於是「花錢買工作」。

政大傳播所碩士生徐子為指出，政大校方強制要求教學助理修習與其專業無關的課程，甚至准許無限次重複修習，已有許多助理重複修習類似課程5次以上，這樣做只是為了取得擔任助理資格，但這些課程都沒有實質教學內涵，只是用來規避勞健保與勞僱關係的「假課」。

台大工會秘書、歷史系學生楊量鈞說，不管是「學習型」或是「勞僱型」助理，做的工作是一樣的，但卻有不同的待遇，這不合理。根據106學年的統計，全國仍有超過一半、約16萬名學習型助理仍未獲得勞健保。

對於學生陳情，教育部長吳茂昆邀請他們進到會議室來談，不過這突如其來的大禮，學生不敢接受，他們寧願在外面嗆教育部，也不想跟吳茂昆面對面溝通。

教育部高教司科長曾新元表示，學校為教學助理開課，如果課程內容是循序漸進培養學生的核心能力，那是可以的；但若只是用來規避讓教學助理納勞健保，那就不行。教育部不排除調整「專科以上學校獎助生權益保障指導原則」，以避免學校走漏洞。

(中時 )

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