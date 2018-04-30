促美在川金峰會發聲 北韓綁架日人受害者家屬訪美

2018年04月30日 12:41 中時 黃菁菁

日本被北韓綁架受害者家屬一行30日訪問美國， 盼趕在史上首次的美朝高峰會談之前，直接向美國政府要人請求協助，盼日本被綁架受害人能早日返國。

這次訪美的有，中學1年級被綁架的橫田惠的弟弟，以及兒子1歲時被綁架的田口八重子的長男飯塚耕一郎。

日人被北韓綁架問題發生至去年已經過了40年，北韓堅稱留在北韓的綁架受害者都已死亡，但受害者家屬不相信北韓的說詞，因為北韓曾提供假骨灰給日方。

美國總統川普曾親口向日人受害者家屬表示，他會協助救回綁架受害日人，南北韓高峰會談的共同宣言完全沒提綁架問題，故受害者家屬只好將希望寄託在這次的美朝高峰會談。

川普28日與安倍舉行電話會談時曾表示，「會力促北韓即時解決日本的綁架問題」。

綁架受害人家屬一行4月30日至5月5日將在美國拜會美政府相關人士，並出席在聯合國總部舉行的論壇，與在北韓被拘禁1年後死亡的美國大學生的雙親以及逃離北韓的男性一起向國際社會訴求，應在北韓人權問題上緊密合作。

川普29日在密西根州演說時表示，美朝會談的時間可望在今後3週至4週之內舉行，他展現出將透過會談實現北韓無核化的自信，支持川普的群眾當場高喊「拿諾貝爾和平獎」！

此外，日本首相安倍晉三29日與南韓總統文在寅舉行約40分鐘的會談，文在寅說明了27日南北韓峰會的結果，他表示，會談中已向北韓勞動黨委員長金正恩提出綁架問題，金正恩表示，「有與日本對話的準備」。

安倍已請求文在寅居中協調，探索日朝對話的可能性。有關金正恩對綁架問題的反應，日韓兩國都不願說明詳細的會談內容。

(中時 )