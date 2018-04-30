吳校長有無違法要吳部長認定？藍委批球員兼裁判

2018年04月30日 11:21 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今天審查《公務人員退休撫卹法》。國民黨立委許毓仁質詢銓敘部長周弘憲，許質疑教育部長吳茂昆在擔任東華大學校長違法兼職開公司，但銓敘部的意見竟然是要主管機關來認定，「他的主管機關就是教育部，怎麼可能說他自己有犯罪，銓敘部這種說法說得過去嗎？」

許毓仁指出，吳茂昆擔任東華大學校長期間還跑去國外開公司，已經違反《公務員服務法13條》所規定不得經營商業或投資事業，他認為銓敘部應該要去調查。周弘憲對此則表示，原則上還是要由他的主管機關來認定，銓敘部是在適用法律上有疑義時才會介入。

許毓仁則反批，這個案子問題在於現在的教育部長就是吳茂昆他本人，他怎麼可能會認定自己違法，這不就是球員兼裁判了？

許毓仁再接著問周弘憲，如果吳茂昆違法，是否還適任教育部長？周弘憲表示這要看他違法的成步，許毓仁吃驚表示，「哇靠，違法還有分程度不一樣的問題喔？」

周弘憲解釋，那是因為公務員兼職商業行為的態樣太多，有些是家族事業被掛名股東，當事人並不知情，懲處輕重不同。許毓仁反問，「怎麼可能不知道？」周弘憲接著表示，「我想他是政務官，不是我們可以置喙的，一般公務員也是，服務機關要給他比較重或輕的處分，都要尊重機關。」

(中時 )