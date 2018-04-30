美濃青年復育蝙蝠生態 喚起在地連結

美濃青年建構蝙蝠屋，復育蝙蝠生態。（教育部提供）

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高雄美濃地區面臨農村生態環境失衡及人口外流等問題，一群美濃的在地青年組成「美濃屻崗下」團隊，透過教育部青年發展署「青年社區參與行動計畫」協助，藉由打造蝙蝠友善環境，期待為失衡的生態環境找回平衡點，並重新喚起美濃人與土地的連結。

三位關心美濃的在地青年鍾佳伃、鍾惠名及任軒立組成行動團隊，以自然生態觀察為起點，發現「蝙蝠」曾是美濃農村地景的一部分、農民的好夥伴，但隨著現代化建築的興起，蝙蝠的棲息範圍逐漸消失，因此團隊決定選用「蝙蝠」作為生態復甦的指標，號召居民一同復育蝙蝠生態。

過程中先透過辦理蝙蝠屋工作坊及田野調查，加深當地居民對於蝙蝠與環境生態的連結，另再聘請雲林黃金蝙蝠生態館館長協助製作14座蝙蝠屋並實際架設在田野間，讓農民自主觀察記錄蝙蝠屋與田地的共生關係，進一步喚起農民與土地的連結。

團隊隊長鍾佳伃表示，她從小生長在美濃，對這塊土地有很深的感情，有感美濃傳統文化的轉型與變遷，決定投入此行動計畫。雖然計畫一開始並不順暢，除了必須消弭居民對於蝙蝠的負面刻板印象，也須逐步修正與農民的溝通及配合方式，但在成功看見第一隻蝙蝠出現後，覺得這一切的努力都是值得的。

團隊期望未來能有機會與在地學校合作，透過孩童彩繪，提升居民對蝙蝠的認同與好感度，並讓蝙蝠成為美濃的在地品牌。團隊也期望透過此一行動捲動更多美濃青年一起為家鄉打拼。

青年署鼓勵青年團隊於社區深耕，以深化社區文化傳承及永續發展。更多訊息可至青年署官網 (www.yda.gov.tw/公共參與/社會參與/社區參與行動計畫/簡介)查詢。

(中時 )

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