網友轉貼「新移民賣淫遭罰20萬」童仲彥說會想辦法

2018年04月30日 11:26 中時電子報 林郁庭

有網友分享PO文，童仲彥則在留言中一口答應「我來想辦法」引熱議。（圖/翻攝自批踢踢）

有網友分享粉專「日日春關懷互助協會」上的PO文給台北市議員童仲彥看，因同情該案例中的新移民新娘「小音」，沒一技之長卻又為了扛起撫養女兒的責任，只好提供性交易，卻遭都發局重罰20萬。童仲彥則在留言中一口答應「我來想辦法」，該回覆被截圖轉發批踢踢，引起許多人熱烈討論。

40多歲的小音嫁來台灣10多年，丈夫因經濟不景氣長期沒收入，小音受不了常常爭吵衝突，在申請保護令後就搬離夫家，她在沒有手足等親友可以依靠的情況下，必須一肩扛起自己與兒女的生活費。最後她為養育兒女因而提供性服務，但卻被台北市都發局認定，小音將承租的住所作為「性交易營業場所」使用，開罰20萬元，「日日春關懷互助協會」在PO文中表示，都發局未查證即裁罰，有違公平正義。小音得再接客100人才能付罰金，已提行政訴訟。

有網友看到小音的遭遇後大感同情，於是分享粉專PO文後，也標記童仲彥來注意，而近來走推動性專區路線的童仲彥，也一口允諾「我來想辦法」。

童仲彥一口允諾「我來想辦法」的留言，也被轉貼在批踢踢上，許多人看了紛紛留言「真男人 阿童」、「這塊要被他闖出藍海了」、「他 私德可能不好 但他專業上不錯」，不過也有人開酸，「阿童就是努力製造話題」、「阿童買個50次啊」、「家暴打老婆公開告白小三的爛男人」、「了不起 負責！唯一支持童家拳」。

(中時電子報)