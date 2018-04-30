NBA》隱形人TT建奇功 贏回詹皇信任

2018年04月30日 11:31 中時電子報 盧品青

騎士在首輪第七場殊死戰打敗溜馬，「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)照例一夫當關。不過騎士勝出的原因在於變陣成功，他們派出了前六戰的透明人崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)先發，終於挽救了危局。

詹姆斯說：「我們今日派出擁有G7作戰經驗的先發陣容，包括我、洛夫(Kevin Love)、柯佛(Kyle Korver)、史密斯(JR Smith)、崔斯坦湯普生(TT)。多虧了湯普生與喬治希爾(George Hill)。希爾連續缺陣3場(背痛)，他在下半場提供重要支援。湯普生勇猛保護禁區，爭奪進攻籃板，並且吸引犯規，大家各司其職，這就叫做專業。」

崔斯坦湯普生因為與女友柯勒卡戴珊(Khloe Kardashian)的家庭風暴拖累球隊士氣，被騎士總教練泰隆盧(Tyronn Lue)罰坐板凳，導致他在前6戰毫無表現。

第一戰：0分1籃板

第二戰：未上場

第三戰：未上場

第四戰：0分1籃板

第五戰：未上場

第六戰：0分4籃板

溜馬恐怕早忘了騎士還有這個人，豈料泰隆盧於生死戰派上這個隱形人先發，一口氣讓他打了34分鐘。結果湯普生投6中5、罰6中5，打個溜馬出其不意，攻下全隊次高的15分以及抓下全隊最多的10籃板。

崔斯坦湯普生賽後非常得意，在IG上吹噓自己的英勇，不過馬上被網友吐槽：「你只是贏了一場球，但你失去的更多。」「希望你偷吃抹嘴的本領也跟你今天的球場表現一樣好。」「每當他拿到球我們就噓。」

不過湯普生總是贏球的重要功臣，即使他挽不回卡戴珊的信任，至少也重建了泰隆盧與詹姆斯對他的信心。

(中時電子報)