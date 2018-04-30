「原來是愛」2018母親節市集音樂會 5日暖心登場

2018年04月30日 11:33 工商 劉朱松

微熱山丘舉辦「原來是愛」母親節音樂會，將於5月5日下午2時，在八卦山上的微熱山丘村民市集暖心登場。因秉持著「發掘台灣在地美好」的初衷，微熱山丘特地邀請同樣來自南投的「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」，帶來一連串精采演出。

微熱山丘表示，音樂會免費入場，歡迎民眾帶著家人朋友到八卦山遊訪，在白色的大帳篷下，迎著夏日微風，聆聽原住民孩童嘹亮清新的聲歌，唱出來自台灣的天籟，讓大地最美的聲音，伴您度過溫馨難忘的母親節。

夏日清風、微熱紅土，5月的八卦山，正是適合闔家遊訪的景點。發源於南投八卦山的《微熱山丘》，秉持著「發現台灣在地美好」的品牌理念，以一杯溫熱的烏龍茶，搭配返璞歸真的陽光美點─土鳳梨酥，專注呈現大自然的真實美味。

一如對土地的溫暖關懷，《微熱山丘》延續這份溫暖至這片土地的人事物，透過舉辦一年一度的音樂會，期待讓同樣來自南投的天籟歌聲，被更多人聽見。

2018年夏天，《微熱山丘》邀請來自玉山的純粹歌聲─「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」，在南投八卦山村民市集舉辦「母親節音樂會」，以原住民孩童單純快樂的樂聲傳遞愛與感謝，把大地最美的聲音獻給母親。

當天表演包含布農族獨特的八部合音、A Cappella無伴奏人聲合唱、熱情的打擊樂，以及琅琅上口的台灣經典歌曲，音樂會免費入場、精彩可期，期待與民眾相約在村民市集的大帳蓬，讓原聲飄揚伴您度過溫暖的母親節。

活動現場將銷售原聲音樂專輯，凡購買專輯，即可獲得《微熱山丘》贊助「天使蛋糕」乙個，當天專輯銷售所得，將全數做為原聲孩童們的教育及演出基金，期待透過原聲音樂專輯與天使蛋糕，分享天籟、分享美味、同時分享關懷，讓這群原聲孩童能快樂正面的成長，也讓大家感受台灣土地上真實的美好。

原聲合唱團及打擊樂團的孩子們來自南投縣信義鄉的布農族部落，由羅娜國小馬彼得校長帶領，並擔任指揮，保留布農族獨特的和聲方式，用嘹亮清新的聲歌唱出來自台灣的美好，不只感動，更令人難忘。這群孩子們平時上學唸書，下課後勤練不同語言的歌曲，期待以自己的力量創造未來，並改善家庭環境。

(工商 )