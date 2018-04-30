川金會前 大陸外長王毅5月2日將訪北韓

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兩韓領導人峰會剛結束，大陸外交部發言人陸慷30日宣布，應北韓外務相李勇浩邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅將於5月2日至3日訪問北韓。然而不久前美國總統川普才宣布將在未來4周內與北韓領導人金正恩會面，王毅此次搶在「川金會」前訪問北韓，引起外界關注。

大陸外交外交部發言人陸慷30日宣布，應北韓外務相李勇浩邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅將於5月2日至3日訪問北韓。兩韓領導人27日才剛舉行11年來首場歷史性高峰會，中國外交部當時表示，願為推動朝鮮半島非核化「繼續發揮積極作用」。

兩韓峰會結束後，美國總統川普曾表示，與北韓領導人金正恩的峰會可能於未來3到4週內舉行。外媒分析，會面的第三國可能是新加坡或蒙古，然而新加坡總理李顯龍此前表示尚未收到舉辦的要求，因此蒙古或將是最有可能的舉辦地。

路透日前報導稱，川普在密西根州華盛頓鎮的集會上說，「我認為我們會在接下來3到4週內會面。」「這場會議至關重要，要談朝鮮半島的非核化。」

此外，在兩韓峰會前夕，美國媒體曾報導新任國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在3月底、4月初復活節假期間，以川普特使的身分，赴北韓進行最高機密的訪問。

當時大陸外交部表示，歡迎美國與北韓展開直接的接觸對話，希望取得積極成果，並希望有關各方能「談起來、談下去」。

(中時 )

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