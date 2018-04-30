加速都委會審議 內政部推「自評、預審、專管」3機制6月上路

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行政院長賴清德日前曾指出都市計畫委員會審議應更有效率，內政部將於近期邀集地方政府等相關機關，針對台灣重大投資案件召會研商「自評、預審、專管」機制，提出重大案件範疇、自評項目、行政初審與聯席審查、專案列管等，並預計於今年6月前完成相關機制，作為投資台灣重大案件推動的指導原則。

為順利推動國家重大建設，內政部正檢討現行都市計畫審議作業，未來將推動地方提案機關自評、內政部初步預審及重大案件專案列管3項機制，以加速審議效率。

內政部表示，為了減少補件往返時間，將來各提案機關將計畫提報到內政部的委員會審查前，將要求應有自評機制，自行審視計畫內容，有無符合各委員會審議重點，如面積範圍、規劃合理性、土地公益性與必要性、安置問題等等，以提高計畫品質。

其次，透過內政部初步預審機制，將先行評估政策方向、問題爭點後，研擬案件後續審議的指導原則與討論重點，讓委員審議時能更聚焦，必要時先與地方政府溝通替代方案，強化主管機關權責，再提請各委員會確定後續變更審議原則，個案細節則續交由專案小組討論後，再提大會審議，以有效縮短審議時間。

內政部指出，將來報到內政部相關審議委員會審議的投資台灣重大案件，將列入部內專案管考機制，並定期提報進度與滾動檢討因應對策，以掌握案件的審議進度與成果。

(中時 )

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