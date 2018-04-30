MLB》桑契斯炸2分炮！洋基橫掃天使九連勝

2018年04月30日 11:33 中時電子報 蔡銘仁

洋基近期氣勢如虹，昨再度擊敗天使後，拉出一波八連勝，兩隊今(30日)系列賽最後一戰，大演投手戰，洋基雖全隊僅打出4安，比天使還少2安，不過有桑契斯(Gary Sanchez)挺身而出，轟出致勝2分炮，助洋基2比1驚險完成橫掃，將連勝推進到第九場。

此役洋基的「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)表現神勇，前5局僅3下被攻占得點圈，但安全下莊。天使的史卡格斯(Tyler Skaggs)雖也不惶多讓，同樣只讓洋基在4上有機會上得點圈；然而，結局不同的是，他在壘上有人時，被桑契斯轟出左外野2分炮。

桑契斯擊中球瞬間，球棒聲音相當清脆響亮，他率性把球棒一扔、目送著球飛行，因為明白這球毫無疑問，會是支飛上看台的全壘打。桑契斯這轟，是他生涯第60轟，距離達447英呎、球飛行速度113英里；值得一提是，他過去8支安打包括4轟、4支二壘打，全都是長打。

這發全壘打，也是洋基全場唯一得分，直到比賽結束前，整整5個半局進攻，僅再出現2安。儘管打線只得2分，對洋基投手群也已足夠；沙胖在6下一三壘有人時，暴投失1分，投完7局退場，隨後格林(Chad Green)和查普曼(Aroldis Chapman)輪番上陣，擋住天使反撲。

最後9下，天使攻占二壘，查普曼送給金斯勒(Ian Kinsler)一張老K，順利守住勝果，讓洋基完成橫掃，連勝之旅繼續前行，自2012年6月以來，再打出九連勝佳績，距美東龍頭紅襪仍有2場勝差。沙胖連2場繳優質先發，進帳本季第2勝，史卡格斯苦吞第2敗。

(中時電子報)