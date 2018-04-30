越南移工酒後口角 一刀刺死同鄉

2018年04月30日 12:27 中時 廖志晃

兩名來自越南的阮姓移工，在位於南投市和另外4名移工飲酒，兩人酒後發生口角爭執，24歲的阮男隨手拿起水果刀，刺向37歲阮男左胸，因延遲送醫不治！南投警分局依殺人罪嫌，將凶手移送南投地檢署偵辦。

南投警分局副分局長劉滉潾表示，警方據報在南投市同源路有糾紛情事，經前往處理發現阮姓越南籍男子，與同為越南籍人阮男，酒後不明原因發生口角，持水果刀向死者胸部刺殺1刀後送醫傷重不治，涉嫌人隨後立即逃離現場行蹤不明。

南投警分局立即成立專案小組，調查發現被害人及涉嫌人，同在南投市南崗工業區擔任工廠作業員，利用假期相約至友人租屋處喝酒聊天，期間不知為何涉嫌阮姓男子與被害人發生口角，涉嫌人順手拿起現場切菜用水果刀刺向被害人左胸部後，隨即逃離現場不知去向，被害人由消防隊送往南投醫院，但因傷勢過重宣告不治！

專案小組人員全力追緝阮嫌，同時請阮嫌所屬人力仲介公司，協助策動嫌疑人出面釐清案情；阮嫌自知難逃其刑責，自行前往南投分局說明，並向警方供稱因與被害人在聚餐因酒後口角，氣不過才隨手拿起切菜用的水果刀刺殺被害人，不知道被害人傷重致死，全案經南投分局調查後移送偵辦。

劉滉潾表示， 南投分局平日均對外藉移工聚集處所，都編排警力加強臨檢，亦透過與雇主及仲介公司約束外籍移工行為，惟仍發生此憾事，南投分局將持續加強工業區及外籍移工聚集處所治安管理作為，積極防制移工治安事故。

(中時 )