鯉魚潭原水導管維修完工 大台中供水安全穩定

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台水公司第四區處今（30）日表示，鯉魚潭給水廠位於台中市后里區中科園區旁，負責供應大台中及苗栗地區百萬人口用水所需，目前每日平均出水量約75萬噸，因鯉魚潭原水導管3月已煥然一新，大台中百萬人自來水管線設備安啦！

鯉魚潭給水廠的水源，引自鯉魚潭水庫，由管徑2,600公釐（mm）原水導管輸送，經苗栗縣景山溪、苗52縣道、大安溪、台13線，送至鯉魚潭給水廠淨水處理；原水導管全程約8.5公里，其中，跨越景山溪部分約190公尺，跨越大安溪部分約900公尺，是供應鯉魚潭給水廠水源的重要管線。

台水公司第四區處處長蕭淑貞表示，此2,600mm原水導管為中部地區最大的輸送管線，跨越景山溪，及大安溪部分。因長期曝露在外，並受天候影響，致使管線表面油漆部分脫落或鏽蝕，影響原水導管輸送安全及美觀。

為維持大台中及苗栗地區供水安全穩定，第四區處投入約710萬元的經費，辦理原水導管油漆維護作業，包括架設鷹架，經高壓水柱清洗管體表面，去除鏽蝕油漆及苔藻，並噴砂處裡增加附著力及塗防鏽底漆，最後再塗上兩層優質中塗漆及面漆，以保持管體持久性及防鏽蝕。

該原水導管油漆維護作業今年3月完工，且煥然一新，除保障原水導管輸送安全及提升水質外，與鯉魚潭水庫景山溪後池堰及大安溪義里橋的景觀溪水相映，已成為三義鄉地標景觀之一，有助地方觀光產業發展。

(工商 )

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