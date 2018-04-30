福建表彰勞動模範 首度納台籍人員

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大陸不斷推出惠台措施，給予台灣人同等待遇。福建省日前舉行大會表彰全省勞動模範和先進工作者。本屆首次將台籍人員納入勞動模範評選表彰範圍，表彰了5名台籍勞動模範，其中，湯俊賢、徐翊翔兩位台灣人是作為車間普通技術工人入選。

大陸東南網報導稱，「五一」勞動節來臨前夕，大陸福建省27日舉行5年一屆的全省勞動模範和先進工作者表彰大會。本次表彰人選是中共十八大以來，各行各業湧現出的先進典型。

報導指出，被表彰的546名勞動模範和先進工作者中，勞動模範388人，先進工作者158人。其中企業人選278人，占總人選50.9%，比上屆約高1個百分點；企業人選中一線職工和專業技術人員177人，占企業人選的63.6%，比上屆增加了3.6%。

報導稱，福建省勞動模範和先進工作者評選表彰的是各行各業中湧現出的優秀產業工人、工匠人才、學科帶頭人、敬業公務人員，他們在推動大眾創業、萬眾創新上作出突出貢獻，在平凡崗位上創造不平凡的工作業績，是踐行工匠精神的楷模。

值得注意的是，本屆第一次將台籍人員納入勞動模範評選表彰範圍，將表彰5名台籍勞動模範，他們都是在閩台胞中的傑出勞動者代表。其中，湯俊賢、徐翊翔是作為車間普通技術工人入選的。

報導稱，本次表彰向高精尖人才傾斜，首次單列推薦高教系統勞模，24名國家新世紀百千萬人才、省引進高層次人才和技術領軍人物等高精尖人才將受到表彰。此外，評選擴大了一線職工、農民等普通勞動者的人選比例，嚴格控制領導幹部、企業負責人比例，各類型負責人共85人，比上屆下降了1.4%。

(中時 )

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