回家1年終獲身分 新北投車站登錄歷史建築

2018年04月30日 12:02 中時 陳燕珩

102歲的新北投車站經過遷址風波，去年4月「回娘家」落址七星公園，地方居民一直訴求給予文資身分。北市文資委員曾2度會勘，考量現址雖非原址，但各階段發展都是重要歷史見證，今在文資會無異議通過登錄歷史建築。後續市府也規畫重現車站月台鐵軌、展示火車頭，預計明年4月前完成。

新北投車站1916年啟用，後續因台鐵北淡線改為捷運，車站1988年拆除遷移彰化台灣民俗村，流浪25年後，民間發起保存運動，歷經10多年努力，終於將老舊站體迎回台北，以新舊料混合方式，在距原址50公尺的七星公園重建，選在去年4月車站101歲生日當天啟用亮相。

回家1年多，地方居民一直盼給車站文資身分，文資委員現勘後多認為，儘管車站局部構件層改變，但仍保留原站體材料和結構形式，仍具有價值，且雖非位在原址，各階段發展過程仍是重要歷史見證，具備文資價值和意義，建議登錄歷史建築。

會中北投長安里長陳章生、台灣藝起公益協會代表王先生均表示，這是台灣首個公私協力將車站迎回故鄉的案例，也是北淡線現存唯一車站，應給予文資失分；但台北文資守護聯盟成員林奎妙認為，車站未在原址重組，不該弄假成真，要考量附近的環境和脈絡姓。

最終委員仍無異議通過登錄歷史建築，後續將由市府規劃下階段重現計畫，在不影響公園使用下，預計沿著七星街打造長45公尺、寬11公尺的月台，不過月台、軌道及鐵棚均無既存材料，將以新設仿舊方式增設，另外也與中央協調，盼能讓跑過北淡線的4台國寶級車頭移回車站旁展示。

由於日前文化局調查發現，光是一台火車頭就重達30多噸，加上其他月台、軌道設施，基地下方的七星公園地下停車場恐難負荷。文化局副局長田瑋說，經計畫調整後，會重新計算靜載重與活載重，挖除多餘土方，進行停車場梁柱補強，確保安全無虞再施工，整體經費約1800萬，目標明年4月前完工。

(中時 )