《全台最速報》敬鵬持續悶燒 桃市消防局長請辭獲准

2018年04月30日 12:04 中時電子報 綜合報導

◎敬鵬持續悶燒 桃市消防局長請辭獲准

桃園市府消防局長胡英達任內發生新屋保齡球館大火和敬鵬工廠大火，分別釀6名和5名消防員殉職，胡英達30日向桃園市長鄭文燦請辭獲准，鄭文燦並指示，目前仍由胡英達在位，將在復原工作告段落後，消防局就會交接改組。

◎管案延燒 柯P：政府不是來製造問題

拔管案延燒逾3個月，教育部日前以台大遴選程序有重大瑕疵，駁回管中閔聘任案，引發侵犯大學自治批評，管中閔也親上火線反擊，痛批整件事是政治黑手介入校園， 台北市長柯文哲受訪表示，可以理解管中閔的心情，政府是來解決問題，而不是製造問題。

◎改造生活動手做 新北工具圖書館今啟用

新北市府規畫5月為2018新北創客月，活動於30日啟用位於五股區的「自造者空間暨工具圖書館」，未來將成為提供具有共同興趣喜好的成員交流資源、技術的場域，讓創客資源深入社區，宣傳「動手做，真學習」的概念。

◎規避兼任助理納保 大學生抗議教育部開後門

「校園工作真血汗，沒有勞保還要買。」10多位台大、清大等校學生今天上午到教育部前抗議說，教育部放任各大學濫用獎助生（學習型助理），卻不願意支持補助兼任助理的勞健保預算，讓學生勞動保障是看得到吃不到。

(中時電子報)