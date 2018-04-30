政院提名翁柏宗 鄧惟中 孫雅麗三人為NCC委員

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行政院今日表示，國家通訊傳播委員會NCC3位委員任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前（4月30日前）辦理提名作業。行政院已將提名人選翁柏宗、鄧惟中及孫雅麗等3人名單函送立法院審查。

行政院本次通傳會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任副主任委員翁柏宗為續任；鄧惟中及孫雅麗等2人為新任，任期均自2018年8月1日至2022年7月31日止，上開被提名人專長含括電信、資訊及資訊工程相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

行政院表示，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定，本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

鄧惟中48歲，曾任日本東京大學大學院情報理工學系研究科特任研究員、碩琦科技股份有限公司研發技術處高級工程師、兼任財團法人中華民國消費者文教基金會電信通訊委員會委員、財團法人中華民國消費者文教基金會副董事長、東京大學台灣校友會理事兼秘書長、法務部調查局獲案毒品處理流程監督會委員等多項職務、現職國立台灣科技大學資訊工程系副教授。

孫雅麗58歲，曾專任美國貝爾通訊研究室 (Bell Communications Research Inc.)研究員(Member of Technical Staff) 、國立台灣大學資訊管理學系教授、兼任國立台灣大學計算機及資訊網路中心網路組組長、財團法人林建成文教基金會董事、台北市政府台北市公眾無線區域網路管理委員會委員、行政院公共工程委員會審查委員、中央銀行資訊業務推動委員會委員等多項職務，現職國立台灣大學資訊管理學系暨研究所教授。

(中時 )

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