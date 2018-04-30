新北議會藍團交接 侯友宜：下次要站朱市長位置

2018年04月30日 12:15 中時 葉德正

新北市議會國民黨團30日舉行黨團幹部交接典禮，包括朱立倫市長與局處首長都到場觀禮，國民黨新北市長參選人侯友宜致詞時表示，今天來到這裡不知該站在哪裡，站在副市長李四川旁邊也不對，讓他相當困擾，不過他手一指朱立倫，強調他下一次一定要站在朱市長的位置「我一定做到！」，引起現場議員歡呼高喊「凍蒜！」

新北市議會國民黨團交接，由議員林金結接任新任黨團書記長，副書記長則是周勝考、宋雨蓁，財務長則由鄭戴麗香接任，30日交接典禮除了國民黨籍議員，市長朱立倫也帶領市政團隊到場觀禮，另外市黨部主委李乾龍、國民黨副主席曾永權與市長參選人侯友宜也到祝賀。

侯友宜致詞時表示，他離開新北市政府，沒到議會已經兩個月，今天是離職後第二次到，感謝前書記長黃永昌在他擔任副市長時，協助市府做了很多事，更要感謝林金結議員在最關鍵時刻跳出來，與市府並肩作戰，打贏年底選戰。

侯話鋒一轉指出，他剛才進來時，走來走去都找不到自己該站哪，議員那個位置不是，站副市長李四川位置也不行，還好李乾龍主委提醒他站在黃永昌旁邊，但他相信「那個位置是暫時性」，接著他手一舉指著朱立倫說「我下次來要站朱市長那個位置，我一定說道做到」。

侯友宜說，這是他第一次選舉，比較「憨慢」，新北市政是好是壞民眾自有一把尺，他相信選舉不是毀滅別人成就自己，有人說朱市長都沒做事讓他滿頭問號，難道三環三線20年前有嗎？ 國民運動中心、公托以前有嗎？

侯友宜說，他當年做署長都不會說前任壞話，後面接手的人做得好，他也相當感謝他把他做不到的事做好了，選舉不就是一個感恩嗎？為何要把非事實說得是是非非，強調這不是侯友宜要做的事，朱市長做的大家都感恩在心，尤其在地就學讓孩子不用再跑到台北就學，市長的政策要延續，侯友宜要把他扛起來

侯友宜，這一戰國民黨緊緊團結在一起，不管對方傾全黨之力要把他們殲滅，侯友宜絕對跟大家生死與共往前走，他更對朱立倫說「市長我一定不會給你漏氣」，大家要一起拚，市政就是他最好的防禦工事，是他選舉最好助力，全力議員拚過半，市長當選。

(中時 )