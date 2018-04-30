羽球》陸媒：輸給戴資穎絕對不丟臉

戴資穎在亞錦賽摘下女單冠軍。(新華社)

友善列印
中時電子報

才當了短短幾天的「前球后」，戴資穎馬上又要重新登基為「世界球后」了，她29日在羽球亞錦賽決賽以21-19、22-20打敗中國大陸小將陳雨菲，摘下女單冠軍。

陳雨菲賽後難掩失落，她對戰戴資穎已經8連敗了，這次的比數相當接近，所以她可能也更懊惱。不過陸媒《新浪網》指出，輸給戴資穎並沒什麼可丟臉的，即使是8連敗也不必因此喪失信心，小戴也非一出道就天下無敵。

「試問當今女子羽壇，誰能對上小戴而不落下風的？日本一姐山口茜(現世界第1)最近兩次交手都被橫掃，印度女將辛度(PV Sindhu)近來吞下4連敗，前印度球后賽娜(Saina Nehwal)對小戴9連敗，西班牙球后馬琳(Carolina Marin)近來被小戴賞了5連敗，誰能扳倒這位實力女王？」

賽娜和馬琳在幾年前都對小戴有過連勝紀錄，但是現在都已不是小戴的對手，即使是初期連勝小戴10場的李雪芮，近年也快壓不住小戴。因此「既然其他強手都拿小戴沒辦法，對於大陸羽球女單而言，能否制約小戴才是衡量崛起的符號。」

身為世界球后，戴資穎毫無疑問是大家的公敵，不過她賽後還稱讚陳雨菲，「我覺得她比以前更不容易失誤了，每次都要通過很多的來回。她打得比我穩定，給我造成很多的壓力。」

陸媒指出「如果現在就打世錦賽，戴資穎肯定是頭號奪冠熱門」，即使表面看來比數接近，實際上在關鍵分的處理，陳雨菲與小戴的差距就遮掩不住了。

(中時電子報)

MLB》桑契斯炸2分炮！洋基橫掃天… 世大運銀牌陳奎儒 全大運110公尺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。