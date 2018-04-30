羽球》陸媒：輸給戴資穎絕對不丟臉

2018年04月30日 12:20 中時電子報 盧品青

才當了短短幾天的「前球后」，戴資穎馬上又要重新登基為「世界球后」了，她29日在羽球亞錦賽決賽以21-19、22-20打敗中國大陸小將陳雨菲，摘下女單冠軍。

陳雨菲賽後難掩失落，她對戰戴資穎已經8連敗了，這次的比數相當接近，所以她可能也更懊惱。不過陸媒《新浪網》指出，輸給戴資穎並沒什麼可丟臉的，即使是8連敗也不必因此喪失信心，小戴也非一出道就天下無敵。

「試問當今女子羽壇，誰能對上小戴而不落下風的？日本一姐山口茜(現世界第1)最近兩次交手都被橫掃，印度女將辛度(PV Sindhu)近來吞下4連敗，前印度球后賽娜(Saina Nehwal)對小戴9連敗，西班牙球后馬琳(Carolina Marin)近來被小戴賞了5連敗，誰能扳倒這位實力女王？」

賽娜和馬琳在幾年前都對小戴有過連勝紀錄，但是現在都已不是小戴的對手，即使是初期連勝小戴10場的李雪芮，近年也快壓不住小戴。因此「既然其他強手都拿小戴沒辦法，對於大陸羽球女單而言，能否制約小戴才是衡量崛起的符號。」

身為世界球后，戴資穎毫無疑問是大家的公敵，不過她賽後還稱讚陳雨菲，「我覺得她比以前更不容易失誤了，每次都要通過很多的來回。她打得比我穩定，給我造成很多的壓力。」

陸媒指出「如果現在就打世錦賽，戴資穎肯定是頭號奪冠熱門」，即使表面看來比數接近，實際上在關鍵分的處理，陳雨菲與小戴的差距就遮掩不住了。

(中時電子報)