談拔管案 藍委盧秀燕籲教長下台

2018年04月30日 12:30 中時 盧金足

立委盧秀燕強調，她除支持管中閔，也呼籲新任教育部長趕快下台，不要再丟人現眼了。（盧金足攝）

台大遴選校長，教育部駁回，「拔管」案延燒，對此，出身台大人的台中市長林佳龍表示，社會有各種不同看法，算是個爭議，教育部是主管機關有所決定，大學自由、自治也是非常重要；國民黨立委盧秀燕強調，除支持管中閔，也對新任教育部長吳茂昆竟說出「學術沒有真正的民主」，要求趕快下台，不要再丟人現眼了。

畢業於台大，也參與學運的林佳龍，30日在市政會議後，對媒體詢問教育部駁回台大校長管中閔的人事案看法時表示，社會各界對這件事情有不同看法，算是個爭議，教育部是主管機關，大學的自由與自治非常重要，他認為雙方都會妥善處理。

盧秀燕30日在發表競選識別系統活動後受訪指出，她已在臉書表明「挺管中閔」，這麼多年來大家都為校園自主和大學自治奮鬥，可是從這次民進黨政府與教育部的做法，完全摧毀大學自主和校園民主，這是件非常可惡的事情。

「我們呼籲大學的民主與自治，這是好不容易打造的！」盧秀燕說，希望民眾一起挺身而出支持管中閔，「支持管中閔不是只是支持管中閔而已，而是支持我們好不容易得來的大學自治，校園民主」。

對吳茂昆發言「學術沒有真正的民主」，盧秀燕抨擊，其實從新任教育部長的談論「學術沒有民主」，這句話是何等荒繆，透露出民進黨的思維，所以才會醜態百出，她除支持管中閔，也呼籲新的教育部長趕快下台，不要再丟人現眼了。

(中時 )