敬鵬大火「救錯棟」？ 消防署：應該沒有

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桃園平鎮大火奪走5位消防員及2位外籍移工性命，但外界質疑，敬鵬的舍監一直到29日凌晨3點才告知移工位置，認為消防員第一時間根本「救錯棟」。對此，消防署副署長江濟人說，就他初步了解，應該沒有「救錯棟」，移工是在三廠的四樓發現，內政部將成立專案檢討小組，釐清外界質疑。

內政部長葉俊榮今早在立法院受訪感覺相當疲憊，受訪時還一度哽咽。他說，內政部除了給予因公殉職的同仁最優渥的撫卹，也針對這次事件做許多檢討，第一是現代型的工廠有許多化學物質，雖然已要求業者申報化學物質，但都只有數量卻不清楚位置，無法在第一時間提供給消防員。

葉強調，化學物質是這次的檢討重點，但需要跨部會的配合，並檢討年輕打火弟兄對於防禦性救災的觀念。

江濟人說，葉俊榮已指示由內政部次長邱昌嶽成立專案檢討小組，針對這次火災受理報案、指揮派遣、現場管理等疑慮，進行充分檢討，化學鑑識專家也會參與， 會秉持對外透明原則處理。

針對外界質疑消防員的危險津貼是否不足，江濟人表示，現在第一線消防員都有8400多元的危險津貼，其中部分六都有推動加成的試辦計劃，如雙北市加1倍、桃園台中加7成，希望留住有經驗的消防員；消防署將在6月提出津貼的檢討報告，將建議行政院是否繼續試辦，或以其他方式進行。

(中時 )

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