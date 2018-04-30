縮短登革熱確診通報　北市放寬使用快篩試劑

2018年04月30日 12:35 中時 林縉明

登革熱即將進入流行期，台北市今年截至4月23日確診病例共12例，皆為東南亞境外移入，北市衛生局為加強登革熱疫情控管，今年放寬快篩試劑使用條件，凡出現發燒、頭痛等症狀，經醫師評估後即可使用快篩試劑，同時快篩醫療院所增加到42家，方便民眾就近篩檢。

北市去年登革認確診病例達67例，均為境外移入，病例數全國最多；此外，去年至今年4月23日共79名確診病例，本國籍48人、外籍旅客31人，衛生局分析發現，部分個案發病日到就醫通報有7人超過3天，民眾輕忽症狀未就醫2人、醫療院所未即時診斷通報5人，衛生局今年將強化快篩工具列為防疫重點。

衛生局疾病管制科長陳少卿指出，過去使用登革熱快篩試劑地點少，且需符合登革熱至少2項以上症狀才能使用，今年除快篩點增加到42家醫療院所，並放寬快篩試劑使用條件，只要近期曾進出東南亞國家，且出現發燒、頭痛、肌肉痛等其中之一現象，透過快篩可於30分鐘內快速診斷，避免疫情擴散。

衛生局提醒，民眾若前往東南亞等登革熱流行國家旅遊、洽公，應做好防蚊措施，並於回國14天內自主健康管理，期間若有出現頭痛、發燒、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛等登革熱相關症狀，應立即前往登革任快篩標章院所就醫，並告知醫生旅遊史、活動史，落實登革熱疾病防治。

(中時 )