台灣高鐵藝術元年 邀旅客與藝術不期而遇

2018年04月30日 13:32 中時 王思慧

台灣高鐵公司與國家文化藝術基金會，今天在高鐵台中站共同宣告「台灣高鐵藝術元年」計畫正式啟動。透過視覺與表演藝術的安排，將藝術融入高鐵旅程中，向旅客傳達「藝術 不期而遇」的精神。首波由國際藝術家林明弘運用霧峰林家古厝景薰樓的窗花圖像發想，設計大型視覺藝術窗貼，並邀請年輕、具當代感的新世代表演藝術團隊在高鐵台中站不定期演出，希望不僅為車站創造耳目一新的藝術氣象，更讓旅客與表演藝術的不期而遇，深刻感受藝術能量及創意。

國藝會林曼麗董事長表示，藝術是唾手可得的，5月到8月，預計藝術家會合做12款藝術車票，在高鐵隨機販賣限量藝術車票，各高鐵車站、車廂也會做裝置藝術，讓藝術跟旅客不期而遇。

台灣高鐵董事長江耀宗則表示，台灣高鐵營運邁入第二個10年，除了持續提供高品質的交通服務，傳遞台灣在地美好外，更持續思考如何讓台灣美好能夠以更積極、主動的方式親近大眾。「台灣高鐵藝術元年」將以滲透、擴散及內化三個階段，帶給高鐵旅客及員工優質的藝術體驗，讓藝術無所不在，為民眾創造美好的生活體驗，也讓台灣高鐵成為「引領進步，創造美好的生活平台」。

「台灣高鐵藝術元年」計畫自即日啟動，首波邀請享譽國際的藝術家林明弘，他擅長以在地記憶作為創作靈感，在世界各地進行特定場所的藝術創作著稱，讓觀者在接觸藝術的同時，也能對環境產生嶄新的視角。身為霧峰林家後代，林明弘從林家古厝景薰樓的窗花發想，選擇高鐵台中站人潮最為聚集的四個出入口，製作大型窗貼裝置藝術，傳達「家」的溫暖回憶，也呼應高鐵傳遞人情味、生活記憶的理念。

此外，5至8月將隨機於各車站自動售票機台販售的限量藝術車票與台灣高鐵車上刊物《T-Life》5月號雜誌封面及窗花L型夾特別設計，透過一系列的創意巧思，藉窗花圖像結合高鐵品牌精神，演繹各種「藝術 不期而遇」的真實感動。

配合本次「台灣高鐵藝術元年」計畫啟動，台灣高鐵公司特別推出多條藝術主題的「高鐵假期一日豐富行」旅遊產品，包括台北故宮、台中現代美術館、嘉義故宮南院與台南奇美博物館等行程，包含高鐵標準車廂對號座來回車票、交通接駁及專人導覽，每人僅需新台幣1,540元起，兩人即可輕鬆成行!歡迎旅客趁著晴空朗朗的盛夏，探索台灣不同城市蘊藏的美好藝文能量，來趟充滿藝術氣息的高鐵豐盛之旅。

(中時 )