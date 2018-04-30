樂天超市將22家北京賣場出售中國企業

2018年04月30日 12:43 旺報 林永富

受到中國大陸「薩德經濟報復」直接打擊的樂天瑪特，從去年開始著手賣場出售工作後，樂天瑪特近日將其在北京地區經營的22家大型超市和超市出售給大陸零售企業物美。據悉，出售價格為人民幣15億元。

此次出售也可以看作是薩德報復解除的拐點。30日，以中國國家主席習近平特別代表身份訪韓的中國負責外交問題的政治局委員楊潔篪，就中國團體遊正常化和樂天瑪特順利出售等問題表示：「將在近期內看到成果。」樂天有關人士表示，此前確實有不少中國企業表明了收購意向，但因為看政府臉色而沒能積極出手。

樂天瑪特起初優先考慮的是將在中國經營的112家賣場打包出售的方案，但後來改為地區、區域分割出售的戰略。

2016年，樂天決定將南韓慶尚北道星洲高爾夫球場轉讓給韓國防部作為薩德基地用地，因此遭到中國政府薩德報復的直接打擊。2016年，中國本土銷售額約合人民幣66.69億元，去年縮水至人民幣15.4億元，累積損失額達到1兆韓元（約合人民幣58.54億元）。樂天集團因薩德報復蒙受的損失，加上百貨和免稅店共計超過2兆韓元（約合人民幣117.09億元）。此外，樂天集團投資3兆韓元（約合人民幣175.63億元）在瀋陽建設的綜合購物園區工程也處於中斷狀態。

(旺報 )