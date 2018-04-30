最易得口腔癌的三個行業 壽命恐減少25年

國健署前進第一線工地提供定期口腔黏膜檢查。圖國健署提供

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吃檳榔會減少25年壽命！口腔癌一直名列我國十大癌症之一，國健署統計調查發現，口腔癌發生人數前三名的職業分別是「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」，呼籲喜歡抽菸、吃檳榔的勞工儘快戒除，並定期接受口腔癌篩檢。且比起一般男性，罹口腔癌勞工，恐減少25年壽命

國健署今天公布105年癌症登記資料分析，統計發現，男性勞工階層口腔癌發生年齡，比國人男性平均口腔癌罹病年齡年輕4歲，且不幸罹癌後，與一般男性相較，減少25年壽命。以目前男性平均壽命77歲來看，罹患口腔癌的勞工可能52歲就離世。

國健署也分析2013至2016年勞工保險檔以及2015年癌症登記資料，發現口腔癌發生人數最多的行業為「漁撈業」、「建築工程業」及「汽車客運業」；進一步分析死因統計檔，口腔癌死亡人數前3名的行業則是「漁撈業」、「建築工程業」、「金屬製品製造業」。

國健署癌症防治組長吳建遠表示，罹口腔癌的男性勞工壽命可能比一般男性減損25年，主要是因為勞工可能較早接觸菸檳，增加罹患癌症風險，若沒有及時治療，會比一般男性短命多年。

台灣民眾每年約有7000多名口腔癌個案，約2900人死於口腔癌，但口腔癌可以防範。國健署與台灣大學公衛學院研究團隊，針對233萬名接受口腔癌篩檢民眾進行長達9年的追蹤，比較接受篩檢及沒有篩檢組晚期口腔癌發生率和死於口腔癌的風險，結果顯示篩檢率達約5成，就可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。

鑑於建築業是口腔癌發生率較高的行業之一，國健署推動「無檳工地」，當營建公司向縣市政府申請建照時，須檢附口腔黏膜篩檢同意書，同意在施工期間讓衛生局安排醫療團隊到工地提供口腔癌篩檢及宣導服務。

國健署自99年起補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每2年1次口腔癌篩檢，每年透過篩檢可以發現約1300多名口腔癌與3600名癌前病變個案。

台灣大學牙醫學系名譽教授韓良俊表示，口腔黏膜檢查是由醫生目視及觸診口腔黏膜，診斷是否有疑似癌前病變或癌症病兆，檢查過程只要2、3分鐘，完全無痛，民眾不用緊張。

(中時 )

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