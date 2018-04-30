敬鵬大火救錯棟？ 桃檢：2罹難移工非第一時間失聯者

2018年04月30日 13:01 中時 蔡依珍

桃園平鎮敬鵬大火造成5勇消殉職、1勇消還在和死神拔河，外界質疑「救錯棟」，桃檢指出，2罹難移工並非第一時間失聯者，且其他移工全逃出，僅2人陳屍宿舍，懷疑可能喝醉酒逃不出，而敬鵬可能一開始誤報，勇消為了找火源和救人深入火場，釀憾事。

根據現場人員供述，事發當時三廠5樓開始冒煙、警報器響起，警衛和外勞試圖前往滅火，但濃煙密布，發現延燒到4樓和6樓，決定棄守，消防員到場後，在場人員稱「可能還有人還沒出來」，7勇消深入救援，沒想到5人命喪火場。

5罹難警消都是在三廠1樓尋獲，2移工是在二廠4樓宿舍內尋獲，外界一度質疑「救錯棟」，辦案人員指出，在場人員稱火場「可能還有人」並非指2罹難移工，是火場清點人數後才發現二廠2移工未逃出，強調現場人員在三廠失火後還有到二廠查看再出來，代表火勢蔓延仍有餘裕時間可逃，且其他移工都順利逃出，懷疑可能是2移工喝醉逃不出，將待解剖、檢驗有無酒精反應釐清死因。

因5勇消遺體都很完整、沒有明顯壓傷、僅皮膚有些許落塵，因無法從外觀判斷死因，將於5月1日早上8點半在中壢解剖，釐清究竟是壓死、嗆死或其他原因。因李翰霖的母親抗拒讓愛子再挨刀，桃檢指出，因需查明死因，將全力以損害最小方式調查釐清，另也會待插管治療的平鎮分隊員呂宗郁身體狀況許可後，約談了解案發當下情況。

桃檢29日以證人身分傳訊敬鵬公司黃姓廠長等8人，了解敬鵬公司工廠的內部設施、物料儲放，但廠長、經理、課長、安全衛生管理師、物料管理員和3名警衛對於廠內存放的內容物跟數量說法不一，但強調都有申報且容量都符合法規。

檢方昨已查扣消防員無線電救援錄音檔，將待火勢熄滅、火場冷卻後，進入火場查看、檢驗5樓物品，研判火勢跟變化，配合解剖和倖存者供述釐清大火原因和5勇消、2移工死因，以及指揮調度有無疏失。

(中時 )