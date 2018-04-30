內政部成立專案小組調查敬鵬火災 周五首開會

2018年04月30日 13:21 中時 郭建伸

桃園平鎮敬鵬工廠火災引發許多疑問，外界質疑編隊搜救、調度疏失、取得平面圖都有問題才導致消防員喪命。對此，內政部常務次長邱昌嶽受訪時說，本周五將在內政部召開第一次專案檢討會，針對各界質疑當天都會拿出來檢討，建管、消防、化學、勞動部與環保署都會加入討論；搭配司法調查，檢討報告會公開透明，約在1到2週內完成，將事實公開透明攤在陽光下。

媒體追問目前初步的調查到哪？邱說，因還在調查階段，彈涉及專業判斷，不敢隨之起舞。

邱昌嶽說，目前最大的困難就是現在社會建築物都是多層、多元化使用，如果消防員沒辦法第一時間得知空間使用狀況，火災發生後會是很大困難；消防署未來要求工廠存放化學物品時，需要先建置「防災計畫」，避免消防員匆忙到現場卻不知狀況，甚至影響到自身安危。

綠委張宏陸質詢時說，未來地方政府安檢大型工廠時，工務局應該將工廠配置圖放上雲端，供消防局使用，讓消防局在意外發生後有個底，而不是在半夜火災時讓消防弟兄摸黑進去。

媒體詢問，綠委建議的工廠圖放上雲端是否可行？邱昌嶽說，未來會要求工廠存放危險化學物品，工廠需要先行建置「災害防救計劃」，包括內部建築隔間安排，原物料設備等等，應根據標準建制出來，讓消防局事先掌握，而非消防員到現場才去判斷。

邱也說，廠商應該自己也要有防災能力，一但有事故發生，要有機制把災害降到最低，再搭配上消防對現場的理解，救災工作才能做好。

邱昌嶽指出，起火地點初步判斷在第5層樓，4樓就是放置柴油的地方，火勢蔓延後，四樓化學流體倒塌導致火勢擴大，可能有重物掉下來，導致消防人員無法脫困。

邱說，這次最大的教訓是，對於火災現場的了解是非常重要的，如果這件事情沒做好，即便救災再努力、設備再精良，也都無法把救災做好。

(中時 )