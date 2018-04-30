取代深澳電廠 環團徵求新點子

2018年04月30日 13:27 中時 廖德修

台電將投資1000億元興建深澳燃煤電廠，2025年開始運轉，環保團體大力反對，且認為只要社會各界集思廣益，應可找出替代方案。台灣再生能源推動聯盟等3個環團今天舉行記者會，宣布「假如我有一千億─取代深澳電廠的N種創意」徵件活動5月1日開跑、31日截止，歡迎大家提出創意，為台灣尋求非核、減煤的新點子。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，參加辦法是請大家以1000億的預算，依據國內外實務經驗或學術資料，規劃節能、綠能、儲能或能源管理等方式，取代深澳電廠每年約90億度的發電量，用5張PPT檔案呈現規劃內容。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍則說，5月31日收件截止後，主辦單位將邀請專家和民間團體進行初選，選出20組具有可行性的方案公布在網路上，6月4日至15日進行網路票選，由網友選出前5名，6月30日公布並頒發獎牌、獎狀表揚。主辦單位也會將20件入選成品製成手冊，寄至總統府、行政院、經濟部，做為政策參考評估，並呼籲政府廣納建言，取代深澳燃煤電廠。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰則說，日前環保署長李應元提到核四、深澳電廠二擇一公投，其實這兩種都是最糟的發電方式，台灣人民不應被迫二擇一，絕對還有更乾淨、安全的發電方式可使用，希望大家集思廣益。

洪申翰又說，除了積極開發電源，也須從節能省電著手。像台北市長柯文哲日前公開表示，想節電1%都很困難，其實這是不恰當的說法。台北市用電量大卻無發電廠，但本身擁有雄厚的政經資源，應該積極朝太陽光電與節能來努力，而非依賴別的縣市支援大量電力，像新北、桃園就做得很好，值得台北學習。

(中時 )