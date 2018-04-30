鼓勵孕媽咪接受衛教 嘉縣首推好孕福袋

福袋內容物有媽媽袋、嬰兒沐浴乳、紗布衣、紗布巾、濕紙巾、溢乳墊、面紙等好康。（呂妍庭翻攝）

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為給予懷孕媽媽更好的衛教措施，衛生局首度嘗試推出「好孕福袋」。（呂妍庭翻攝）

生育率低迷，為支持孕媽咪，並提供多元衛教服務，嘉義縣衛生局首推「快樂媽咪，好孕福袋」活動，只要是設籍嘉義縣或居住在嘉義縣的孕媽咪，持媽媽手冊到住家附近的衛生所接受拒菸衛教服務後，就能領取福袋一分，讓孕婦一次領到媽媽袋、嬰兒沐浴乳、紗布衣、紗布巾、濕紙巾、溢乳墊、面紙等好康。

嘉縣衛生局代理局長蔡淑真說，空汙、塑化劑、細菌、病毒等都是生活上常見的危害，為了讓寶寶健康的出生，許多懷孕的媽咪努力做好各項防護，但可怕的二手菸和三手菸卻很容易被忽略害，研究顯示長期吸菸與被動吸菸，都會引起人體臟器的某些改變， 長期菸暴在二手菸和三手菸環境下的準媽媽，子宮羊水可能被檢測出尼古丁等有害物質，說明煙霧對胎兒生長的子宮內環境已造成汙染，導致孕媽咪免疫力下降，增加胎兒畸胎、發育不良機率，甚至提高胎兒早產、死胎機率。

蔡淑真表示，為給予懷孕媽媽更好的衛教措施，衛生局首度嘗試推出「好孕福袋」，鼓勵孕婦到衛生所接受菸害防治衛教，既給予正確觀念，也讓衛生單位早一步掌握孕媽咪的狀況，希望能替提高生育率盡一點力，歡迎孕媽咪主動到衛生局接受衛教拿好孕袋。

(中時 )

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