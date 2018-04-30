拔管劇本早寫好？吳茂昆被爆上任前是管案跨部會小組成員

2018年04月29日 台北市 教育部 27 日確定「拔管」，要求台大校長遴選從頭來過，不過部分參選人已表態「不再參選」，對此，教育部長吳茂昆29日受訪時表示，這顯示整個校長遴選有問題，因為如果候選人覺得這是一個很正當、正確的遴選，「他們會回來選阿」。(鄧博仁攝)

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立委柯志恩今在臉書曝光管案跨部會諮詢小組名單，赫見吳茂昆在上任教育部部長前，就以學者專家「吳茂昆院士」出席討論。(圖/取自 柯志恩臉書)

教育部上周五駁回台大遴選委員會決議，引發各界連鎖反應。立委柯志恩今在臉書曝光管案跨部會諮詢小組名單，赫見吳茂昆在上任教育部部長前，就以學者專家「吳茂昆院士」出席討論，質疑拔管劇本早已寫好。

她指出，中午在逼迫下，教育部終於交出跨部會諮詢小組名單，赫然發現，4月10日第一次會議召開時，吳茂昆部長就以學者專家「吳茂昆院士」出席討論，請問物理超導專家，是哪一門的法律權威，或對公司治理與獨董聘任具足夠的專業知識，竟能參與管中閔聘任與否的決議？一位涉嫌竊取專利，監守自盜，各種爭議纏身之人，如何奢談用高道德標準審視台大校長的誠信？！

柯志恩質疑，原來拔管劇本早已寫好，政治染指教育的拼圖也逐漸浮現。潘部長為何4月12日突然閃辭？是否因為聽取4月10日諮詢會議，明知吳茂昆院士想要拔管之心昭然若揭，但陸委會又查不出管赴陸兼職的罪證，潘承受不住政治壓力，天人交戰下只好閃電請辭、置身事外？

教育部 27 日確定「拔管」，要求台大校長遴選從頭來過，不過部分參選人已表態「不再參選」，對此，教育部長吳茂昆今（29）日表示，這顯示整個校長遴選有問題，因為如果候選人覺得這是一個很正當、正確的遴選，「他們會回來選阿」。（鄧博仁攝）

4月16日賴清德院長於花蓮證實教長請辭，柯志恩說，其實已打定心意讓猶豫不決的潘文忠離開，換上一位手段更快狠的部長接手，果然已在諮詢小組勇於表現的吳茂昆院士，自然雀屏中選、脫穎而出、坐上部長寶座！

她表示，賴院長說什麼需要科學家來主掌教育，都是粉飾之辭。蔡政府心中哪有教育大計，只有拔管的算計！鋪天蓋地就是要逼迫台大及遴選委員會低頭、要不斷凌遲管中閔、讓他知難而退，推翻整個遴選程序，做掉管的當選資格，甚至斬草除根，不准他再參加遴選！

柯志恩痛批，扯什麼獨董和利益迴避等理由攏是假，真相只有一個：吳茂昆早已將黑手伸入，自己集編、導、演於一身，製作出這齣遺臭百年的現代秦檜拔管醜戲！

她指出，昨吳茂昆部長受訪說是法務部提供的資料，證明「管先生確實有適法性問題」，意思就是說：駁回雖然是教育部，但法律見解是法務部提供的！認為吳茂昆已經拋出訊息，要把責任推給法務部，法務部長邱太三必須回應，這份法律見解法務部要背書嗎？邱部長要吞下去嗎？！

(中時電子報)

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