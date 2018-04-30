捕蜂抓蛇 嘉縣9鄉鎮先試辦委外

2018年04月30日 13:29 中時 呂妍庭

部分縣市捕蜂抓蛇業務已陸續從消防局移轉到農政單位，嘉義縣業務移轉第1年，經農業處與消防局協商後，將18鄉鎮分成5大區，優先從通報案量最大的2、3區試辦委外執行，縣府綠化保育科長石蕙菱表示，該計畫已送林務局申請經費補助，預計核定後最快6月就能委外發包。

消防員打火、救援、救護之餘，還要負責捕蜂抓蛇，消防業務龐雜早引發議論，2016年中央要求2年內將業務移轉農政單位，經過一番折衝，嘉縣確定自今年起試辦委外，但礙於經費有限，第1年優先以平原區9鄉鎮為主，其餘鄉鎮仍由消防局暫時負責，石蕙菱說，會先看第1年成效如何，後續滾動檢討再修正。

根據農業處的規畫，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉和朴子市列為第1區，新港鄉、六腳鄉、太保市、水上鄉和鹿草鄉列第2區，大林鎮、梅山鄉、溪口鄉和民雄鄉列第3區，竹崎鄉、番路鄉和中埔鄉列第4區，阿里山鄉和大埔鄉為第5區，其中2、3區每年通報量佔總數逾半以上。

石蕙菱說，因捕蜂抓蛇案業務農委會有補助50％，目前農業處已提報總經費663萬元計畫到林務局，待核定就能發包執行，第1年選定2、3區先行試辦，但就算只有2區、半年的執行期，通報量也多達上千件，接下來就要看承包單位的處理能量，農業處會有一套審查機制。

(中時 )