毒蟲天天開趴擾鄰　嗨到一半GG了

2018年04月30日 13:41 中時 張穎齊

基隆市中正區觀海街某集合式住宅社區的住所，經常有毒蟲在屋內吸毒開趴，警方獲報後於26日晚間7時許到場，當場查獲4名毒犯及一批毒品。（張穎齊翻攝）

基隆市中正區觀海街某集合式住宅社區，近期經常發生開趴擾鄰的情事，遭到投訴其中一棟住戶經常飄散毒品的異味，基隆市警察局三分局碇內派出所獲報後，持搜索票前往該處，當場發現3男1女正在使用吸食器拉K及安非他命，被警方喝斥「通通舉起雙手不准動！」遂依違反毒品危害防制條例將4人以現行犯身分送辦。

近日有民眾舉報，觀海街有社區出入份子複雜，經常舉行毒品派對，製造巨大聲響影響安寧，居民深受其擾。經碇內派出所員警多日埋伏查證屬實，26日晚間7時許持搜索票，當場查獲吳男（22歲）等4人正在使用毒品。

「通通有舉起雙手，不准動！」碇內派出所巡佐劉維政、警員楊智邦及王庭威持搜索票進入該棟住處，在警方喝斥之下，毒犯們隨即停止手邊動作，放下吸食器面面相覷，驚愕大難臨頭。

吳男等4人當場坦承吸食毒品，警方也於臥房衣櫃內查獲安非他命計176.34公克及K他命0.78公克。有趣的是，警方搜查的過程中，吳男的朋友陸陸續續抵達該處準備開趴，卻不知現場早已被警方控制，在警方應門時大吃一驚，3男1女見警即坦承吸食毒品之實，束手就犯。全案依違反毒品危害防制條例移法偵辦。

警方表示，為守護地方，保護社區不受毒品侵害，近日加強地方治安查緝力度和反毒、打詐宣導，配合「安居專案」的進行，以營造警民一家親，安居保安寧之美好居住環境。

(中時 )