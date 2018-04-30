盧秀燕「台中PLUS＋」 林佳龍：專注市政優先

2018年04月30日 14:01 中時 盧金足

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左二）30日公布競選識別系統「台中PLUS＋」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，目前他專注市政，避免讓選舉影響市政進行，將配合中央選委會登記抽籤後再公布他個人識別系統。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷呼籲國民黨台中市長參選人盧秀燕，勿僅依個人情緒字眼唱衰台中，唱衰台中絕無法贏得市民的心。（盧金足攝）

藍綠百里侯之爭，百燕大軍VS龍團隊！國民黨台中市長參選人盧秀燕30日公布競選識別系統「台中PLUS+」，「百燕大軍」也到場助陣，她質疑市府與德商海水採礦合作案、86億元花博總預算等不公開，將發動空汙公投，要求台電針對市民健康及電費補償。對此，台中市長林佳龍表示，將配合中央選委會登記抽籤後再公布他個人識別系統，目前他專注市政，避免讓選舉影響市政進行。

盧秀燕競選識別系統30日發表，彩燕捎來「台中PLUS+」信息，以陽光、空氣、水等清新素材為基底，強調彩色燕子的設計以藍、橘與綠色為主，代表包容、尊重與合作，要讓台中市民看見不一樣盧秀燕、不一樣的台中。

盧秀燕表示，汙濁的天空，蕭條的城市經濟，停滯的城市基礎建設，是市民的長年來心中無解的疑問，「Plus」意味台中市迫切需要全面「升級」。

她抨擊，近來市府1100億海水採礦合作案、86億元花博總預算等內容全都不公開，讓台中市府飽受爭議與質疑，未來她若當台中市長，行政與財政規畫都要「陽光透明」，合法且讓市民安心。

「不當、不公開的鉅額投資，未來也將成為拖垮台中經濟的關鍵！」盧秀燕表示，台中經濟長期停滯不前，未來將積極引進產業，打造真正的「活水經濟」，才能甩掉平均薪資六都最低的窘境。

至於選舉屢成箭靶的空汙問題，盧秀燕說，台中火力發電廠負擔北台灣用電量，讓台中市民深陷霾害之苦，受季風影響，更連帶讓中南部地區蒙受其害，成為空汙製造發源地與重災區，強調她已發起「空汙公投」，但中央選委會要她去說明，希望這不是政治干預，最後能讓選民以公投表達立場。

盧秀燕認為，讓台灣更好不只是國民黨的責任，彩燕以深藍為軀幹，翅膀尾翼分別採用淺藍、橘、綠等鮮明色設計，象徵台灣多元政治理念，需要整合、共識，飛向全新的境界。

盧秀燕發動「百燕大軍」，也面露喜色的透露「藍軍整合很順利」，以後會在各種活動中，出現讓人意想不到的助選大將。

林佳龍表示，目前他專注市政，避免讓選舉影響市政進行，將配合中央選委會登記抽籤後再公布他個人識別系統。

市府新聞局長卓冠廷對盧批評「汙濁的天空，蕭條的城市經濟，停滯的城市基礎建設」表示，林佳龍對盧秀燕的參選始終給予祝福，但不解為何要以唱衰台中作為選舉手段？

「台中市長林佳龍是首位挑戰中火的首長！」卓冠廷表示，盧的說法完全與事實不符，姑且不提空汙是全台共同議題，或是前市府時期幾乎對空汙完全不聞不問，但林佳龍上任後，推動訂定《生煤管制自治條例》，大砍台中火力發電廠的生煤用量24％，斷絕「火力全開」的可能性，全力往「4年減4成」努力。

至於經濟發展，卓冠廷強調，日本三井Outlet Park、台積電中科擴廠、美光投資最新3D封裝測試製程、勤美洲際酒店、李方艾美酒店等國內外大型招商都持續進行，台中市去年的商業與公司登記成長幅度更是六都第一，成果有具共睹。

卓冠廷表示，「盼望盧委員能回歸理性參與選擇」，不要為了一黨之私就抹煞這麼多人的努力，任何政治人物都應回歸客觀數字，呼籲盧勿僅依個人情緒字眼唱衰台中，唱衰台中絕無法贏得市民的心。

(中時 )