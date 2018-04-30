影》跑壘不積極 他打好也被道奇教頭換掉

2018年04月30日 13:52 中時電子報 蔡銘仁

Dave Roberts benched Bellinger after this double because he said "there wasn't hustle on the play."



Only at @ATTPark would you be benched for not legging out a triple. #Dodgers #sfgiants pic.twitter.com/CUuy6CvPyf — Jason Snavely (@JasonSnavely) 2018年4月30日

跑壘不積極，總會惹人嫌，道奇的強打少年貝林傑(Cody Bellinger)就吃到苦頭了，他今(30日)在對戰巨人的比賽中，5上擊出長打上二壘，因跑壘不積極，隨後被換下場，貝林傑賽後表示，他能明白教練的決定，卻同時也替自己辯護，「我一向很認真跑壘。」

此役前5局，道奇0比4落後，打線卻遭巨人先發布萊契(Ty Blach)封鎖、1分未得，全隊能擊出安打的，只有貝林傑。貝林傑5上第二度上場打擊，大棒一揮擊出右外野深遠安打；球飛到全壘打牆邊，但外野手還在撿球，貝林傑跑到二壘途中，卻已放慢腳步，不打算再多進壘。

道奇雖處落後，貝林傑又2打數2安，是少數狀況好的打者，總教練羅伯茲(Dave Roberts)仍在6下換掉貝林傑。羅伯茲直接了當的說，原因就是跑壘不積極，「我們比賽被賦予眾多期望，如果不想承擔這些，就讓願意做的人上去。」

回顧當時的畫面，貝林傑打中球後，看似覺得球會飛越全壘打牆，最後沒有如願，但外野手接到球時，他已經快抵達二壘、放慢了腳步，若當時他繼續衝刺，至少可以抵達三壘。當時無人出局，對落後的道奇而言，貝林傑能在三壘，把比分追近的機會更大。

該局1出局後，法默(Kyle Farmer)擊出游擊平飛球，巨人游擊手克勞福(Brandon Crawford)美技撲到球後，傳二壘將回壘不及的貝林傑，道奇攻勢遭到瓦解。道奇原有大好機會破蛋，最後卻無功而返。

對教練的決定，貝林傑可以理解，但也有些不滿，「我一向跑壘很積極，這對我沒甚麼影響，但我被換掉，他(指羅伯茲)想證明這一點，我不覺得有任何人，能告訴我該怎麼打球，我一向很認真比賽。」

至於為何沒全力跑壘？貝林傑解釋，當時他有點跪著去打那顆曲球，對膝蓋有些影響，球隊還落後4分，他不希望試著要衝三壘，結果反變成出局數。道奇錯過該局機會後，雖然比賽後段追回2分，仍以2比4輸球；最後僅差2分，更顯得貝林傑那次跑壘相當重要。

22歲的貝林傑去年打出身價，今年開季至今，成績雖有些退步，出賽26場打擊率2成77、上壘率3成39、長打率4成55、3轟，仍是道奇固定先發。道奇今年開季走得不順，輸掉這場球，苦吞二連敗，戰績12勝15敗，在國聯西區暫居第四。

(中時電子報)