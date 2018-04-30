17歲大陸第一童顏巨乳被抓姦 認與小王「躺床純相擁」

2018年04月30日 13:54 中時電子報 吳品瑤

中國大陸直播主「貓九醬」年僅17歲擁有F罩杯好身材，素有「大陸第一童顏巨乳美稱，日前被手游《爐石戰記》選手男友Sol君踢爆：「我捉姦在床，沒得聊！」，就此在直播中引爆互相攻訐的大亂鬥，最後甚至驚動「校長」王思聰出面介入才停歇，然事後貓九醬po出長文，認與「小王」男直播主相擁躺床但沒發生關係，甚至連帶解釋了網上瘋傳她過去曾拍「性奴」與「私密照」的真相，令人咋舌。

據「伊利達雷之怒」版主整理之懶人包，指出貓九醬與Sol君交往時，口頭約定「你約你的，我約我的」，根本不是認真交往，也交代了整起事件的時間點始末，包含兩人曾吵架，捉姦後有金錢約定等情事，而貓九醬事後也在自己微博貼出長文，表示當天開直播本是想聲明自己放下了，在眾人見證下重新開始新生活，沒想到感情是被搬上檯面，認了確實跟男直播主「洋氣洋氣黃」躺床，不過是在「知道自己是特殊時期對方不會有過分舉動才會見面」，兩人躺床蓋兩條被但未發生關係，然仍覺得自己對於在另一半以外的異性互動上沒有成熟處理，因此對於事件造成的影響感到抱歉。

此外，Sol君爆貓九醬出軌事件，引發一連串起底效應，爆出女方13歲時疑似收錢拍姓奴照，甚至有特寫私密部位的照片在網上瘋傳，對此，貓九醬表示「我從未出售過任何小視頻，私密照片」、「你們所謂一傳十十傳百的局部私密照，我想說，那不是我」，但認了有兩張胸部照是她本人拍攝，也有跟攝影師刀舞合作，對外界喊話：「清白對於一個女孩子來說比什麼都重要，是我的我會承認，不是我的希望也請不要強加於我」。

貓九醬澄清全文：

對於這次事件造成的影響，我鄭重的向大家說一聲，抱歉!

當天我是想當著直播，打個電話，說我放下了，在大家的見證下開始新的生活。所以為了不對他產生影響我提前說過讓他不要出聲就好。我從不想把感情方面的事情搬到檯面上來講，但是事情的發展完全在我的預想之外，所以到後面我整個人都是懵的，更在直播的時候情緒失控，自己都不知道自己在說什麼，請大家見諒。

關於個人感情的事，沒處理好，給大家添麻煩了。細節sol解釋了，我也就不說了。雖然沒有發生任何實質性的關係，但我深知在一段感情中應該對除了另一半以外的人有更加成熟的處理方式，應該保持距離，這次自己知道自己是特殊時期對方不會有過分舉動才會見面，外加很多其他因素才會產生現在的結果.在這裡要跟sol君以及我們這段感情說一聲，抱歉。對於這段感情我們都有不成熟的地方，我也付出過許多，有今天我比誰都要難受，但事已至此，好聚好散。希望雙方都能成為更好的自己。

還有許多人提到的與這件事不相關的一系列事情，在這裡也為大家做出回應，我曾是一名寫真模特，而不是你們口中的那個“福利姬”我從未出售過任何小視頻，私密照片，曾經有在菠蘿社登陸的套圖，全權由菠蘿社代理，我並未獲得過太多實際收益，菠蘿社的套圖也在早前下架。至於你們所謂一傳十十傳百的局部私密照，我想說，那不是我，攝影師刀舞確實與我合作過許多作品，合作作品如下圖尺度

刀舞早前是一個人體攝影師，他的外網上發了很多大尺度露骨照片，基本上都是好幾個妹子混著一起發的，我從不接受被任何攝影師拍攝局部私密照，也無法接受這麼大的尺度，欣賞不來這種美感。清白對於一個女孩子來說比什麼都重要，是我的我會承認，不是我的希望也請不要強加於我。

現在我差不多半年沒有拍過任何寫真，也早在一年前說自己不混cos圈，因為我曾經所在的圈子和現在的行業風評都越來越差，大多數人會選擇不聽我的解釋就給我貼上了標籤。這也是我在猶豫自己是否應該堅持自己愛好的原因。

還有大家好奇我對於年齡的虛報

很多時候，語言真的是非常蒼白的東西，我非常感謝一路相信我支持我的水友和朋友們。 。這幾天對我來說真的很難熬，沮喪頹廢，離開大家視野的想法越來越強烈。 。但是最後還是想堅持自己。這件事情帶給我許多成長。給我點時間，可能是幾天，也可能幾個月，我會整理下自己的心情，然後重新出發，給大家看到一個元氣滿滿的貓某人！

(中時電子報)