NBA》才打完G7 溜馬歐拉迪波：何時開訓？

I can’t make this shit up! Look at the time on this text, this dude probably hasn’t even showered yet after playing one of the biggest games of his young career and he’s already trying to get back to work! You young athletes out there take notes... @vicoladipo I’m sending you the jet, we start tonight! 🛩 ************************************************ 👉🏽And Yes I had his name misspelled in my phone, it’s been that way from day one and left it like that🤣
首輪就遭遇強敵騎士隊奮戰至G7，溜馬隊30日101比105飲恨吞敗，無緣次輪。拚7場功虧一簣，溜馬陣中大將歐拉迪波(Victor Oladipo)沒被擊潰，賽後隨即傳簡訊給訓練員，詢問「何時能夠開訓？」
歐拉迪波此役30分、12籃板外帶6助攻，但13度季後賽，生涯頭一遭首輪就要打到第7戰的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，一人獨攬45分、9籃板、7助攻、4抄截，率騎士4分差險勝溜馬，送溜馬打包回府。
但25歲歐拉迪波沒被失利擊潰，賽後隨即傳簡訊給訓練師亞歷山大(David Alexander)，詢問他的季外訓練計畫，「我們何時開始(訓練)？我已經準備好提升到下個層次了。」
賽後記者會上歐拉迪波說，「我不知道該怎麼休息。很多人說放輕鬆、休息一下享受人生。但這就是我的人生。」
亞歷山大在Instagram分享出歐拉迪波的簡訊，回應道，「這傢伙才打完他生涯至今的最大戰役，甚至還沒沖澡就準備好開訓！你們這些年輕運動員應該記下來...。」
歐拉迪波堪稱本季最佳進步球員，本季繳出生涯新高場均23.1分、5.2籃板外帶4.3助攻，2.4抄截更是聯盟居冠，同時生涯首度獲選全明星賽。季後賽首輪也有場均22.4分、8.5籃板、6助攻和3.5次抄截。
(中時電子報)