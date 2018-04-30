NBA》才打完G7 溜馬歐拉迪波：何時開訓？

2018年04月30日 14:00 中時電子報 林宋以情

首輪就遭遇強敵騎士隊奮戰至G7，溜馬隊30日101比105飲恨吞敗，無緣次輪。拚7場功虧一簣，溜馬陣中大將歐拉迪波(Victor Oladipo)沒被擊潰，賽後隨即傳簡訊給訓練員，詢問「何時能夠開訓？」

歐拉迪波此役30分、12籃板外帶6助攻，但13度季後賽，生涯頭一遭首輪就要打到第7戰的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，一人獨攬45分、9籃板、7助攻、4抄截，率騎士4分差險勝溜馬，送溜馬打包回府。

但25歲歐拉迪波沒被失利擊潰，賽後隨即傳簡訊給訓練師亞歷山大(David Alexander)，詢問他的季外訓練計畫，「我們何時開始(訓練)？我已經準備好提升到下個層次了。」

賽後記者會上歐拉迪波說，「我不知道該怎麼休息。很多人說放輕鬆、休息一下享受人生。但這就是我的人生。」

亞歷山大在Instagram分享出歐拉迪波的簡訊，回應道，「這傢伙才打完他生涯至今的最大戰役，甚至還沒沖澡就準備好開訓！你們這些年輕運動員應該記下來...。」

歐拉迪波堪稱本季最佳進步球員，本季繳出生涯新高場均23.1分、5.2籃板外帶4.3助攻，2.4抄截更是聯盟居冠，同時生涯首度獲選全明星賽。季後賽首輪也有場均22.4分、8.5籃板、6助攻和3.5次抄截。

(中時電子報)