宣告死亡26年 重病弟一眼認出失散33年姊

2018年04月30日 14:14 中時 莊曜聰

麻豆警分局人事室警務佐吳孟宇(左)是尋人高手，多年來已協助400多身分不明者返家。(麻豆警分局提供)

現年65歲的呂姓女子，今年初因病住進台北耕莘醫院，但因無任何文件可證明身分，醫院通報社會局後，呂女被列為身分不明人口，並登載在警方資料中協尋，麻豆警分局警務佐吳孟宇2月底在資料庫發現後，利用公餘時間追查，發現呂女因失蹤超過年限，已被法院宣告死亡26年之久，日前循線找到她住在桃園安養機構的弟弟，2人再見面已恍如隔世，手足總算能相認。

現在麻豆分局人事室任職的吳孟宇表示，呂女與弟弟都是被人領養，各自有不同生父母，她在1985年離家，對弟弟說要北上賺錢，自此就與家人斷了音訊，家屬通報警方協尋，一直下落不明，1992年失蹤滿7年，由法院宣告死亡；其實呂女一直在北市工作，後來輾轉來到萬華一區討生活，過著無名無姓的日子。

年初呂女因病被朋友帶來就醫，才發現已經是癌症末期，但她不願接受治療，只能採安寧療法，吳孟宇2月底看到此案，聯絡當地社工協助，但不知是不願回想過往，還是因病影響記憶，每次訪視都講出不同的人名、出生日及證號，近20組資料比對後毫無頭緒，眼看就要放棄，吳孟宇一轉念往除戶人口查詢，總算有一組疑似就是呂女資料。

根據資料通報桃園社會局，社工找到呂女的弟弟，因為身體多重障礙加上父母雙亡，已經住進安養機構，雖然無法言語，但透過筆談，知道唯一的姊姊還在世上，相當激動，20日在社會局、警方協助下，安排他們在安養院見面，失散33年，2人竟能一眼認出彼此，一句「你怎麼變成這樣」，道盡多年風霜，場面令人鼻酸。

吳孟宇是南市警察局知名的尋人高手，從警近11年來，已幫400多位身分不明者找到回家的路，他3月下旬陞任警務佐，從新化派出所調到麻豆分局人事室，利用公務之餘，總算解決這件尋人任務，也感謝長官支持，分局長楊青垂對同仁在不影響公務下主動查案也非常肯定；而呂女將由桃園市社會局安排，與弟弟安置在同個安養機構，共享天倫。

(中時 )