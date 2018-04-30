北韓盛產稀土 兩韓擬重啟經濟合作創雙贏

2018年04月30日 14:28 中時 王嘉源

27日韓朝首腦會談（文金會）簽署的《板門店宣言》，同意落實在2007年上次峰會中達成協議的合作項目，一旦南北韓經濟合作項目重啓，對雙方經濟都會成為新的突破口，因此備受關注，南韓企業也已在摩拳擦掌做準備。而由於北韓盛產稀土，稀土是製造電子裝置的重要原料，北韓可能與身為全球第五大礦物消耗國的南韓交易稀土，達至雙贏。

南韓《中央日報》30日報導，此次《板門店宣言》中包括啓動開城工業園區的第二階段開發、積極促進建設經濟特區等在2007年第二次韓朝首腦會談時簽訂的《10·4宣言》中商定的各項內容。根據《板門店宣言》，擴大經濟合作基礎的京義線等鐵路、公路連接及現代化作業等也有可能將在之後進行。

青瓦台表示，會首先致力重啟京義線和東海線鐵路，作為朝韓加強經濟合作和文化交流的起點。京義線是連接首爾和北韓新義州的鐵路網，建於1905年，因韓戰爆發中斷，在2003年一度重新開通，到2008年再次關閉。由於鐵路老化導致火車無法加速，因此需進行現代化工程；東海線則是連接釜山和北韓安邊的路線，但其中一段鐵路中斷。鐵路網一旦完成翻新工程，可望連接西伯利亞鐵路，將釜山的貨物輸出歐洲。

《中央日報》指出，從中長期來看，韓朝有可能正式制定更大框架上的共同開發計劃。南韓總統文在寅已經在去年透過「韓半島新經濟地圖」構想展示了韓朝共同開發的戰略，其核心是西海岸和東海岸、以及對「非軍事區」（DMZ）進行H型同時開發。

具體來說，韓朝可同時共同開發西海岸經濟合作帶（連接南韓首都圈、北韓開城工業園區至平壤、南浦、新義州）、東海岸能源資源帶（連接北韓金剛山、元山、端川、清津、羅津先鋒地區）、連接雪岳山、金剛山、元山、白頭山的觀光帶以及DMZ生態和平安全的旅遊地區。之後，南韓政府還期待進一步與大陸和俄羅斯等鄰近國家共同參與北韓的共同開發，以擴大外延效益。

大陸吉林大學朝鮮半島問題專家王生教授日前接受德國之聲採訪時，就提到了北韓經濟發展可給周邊國家帶來的巨大機遇。他說：「南韓文在寅政府的主要發展方向就是要打造朝鮮半島、環日本海經濟圈，也就是『北方政策』；大陸則有『一帶一路』框架下的『東部延長線』，其重點就是圖們江地區的國際合作開發，以及中、朝、韓、俄自貿區建設，這能夠發揮北韓的歐亞大陸橋最東端、直面日本海的區位優勢，對中朝、中韓經濟發展都很有利；而俄羅斯也有遠東開發計劃，同樣是巨大的商機。」

《中央日報》報導說，韓朝經濟合作不僅對北韓，對增速放緩明顯的南韓也是新的突破口。南韓財界的期待感已經擴大。南韓財界一位相關負責人表示，「韓國企業的市場價值哪怕上升1％都將是巨大的金額」，「從經營和投資層面來看，沒有安全威脅的韓國將完全是一塊新土地」。

在產業方面，以開城工業園區和金剛山旅遊為首的鐵路、公路、物流、港口、電氣、天然氣等產業將備受關注。有分析稱，如果達成民間投資，將會對建設和金融產業產生積極的影響。

《中央日報》指出，同時將獲得飛速發展的還有42種、潛在最大價值可達3.9033兆美元（約新台幣115.4734兆元）的北韓境內礦物資源開發項目。在北韓，有被南韓政府認定為「10大重點保護的稀有金屬」，包括鎢、鉬等及北韓稱之為世界級水平的稀土。

南韓經濟人總聯合會表示，「透過招標北韓境內的社會基礎設施（SOC）和各種基礎設施的投資、重啓開城工業園區、重啓旅遊事業等，不僅能改善經濟情況，還能成為提高經濟增長率的契機」，表現出了歡迎的態度。

南韓各企業也為重啓經濟合作著手準備。負責金剛山旅遊工作的現代峨山正在組建重啓旅遊的特別工作組（TF）。入駐開城工業園區各企業也表示需要進入工業園區檢查設施，並打算向南韓政府提交5月中旬訪朝的申請。

但是，要跨越的障礙還有很多。最重要的是美國等國際社會必須解除對北韓的制裁，才能使對北韓的投資及重啓南北經濟合作具有可能性。因此，這就是不僅要看文金會、更要看朝美首腦會談（川金會）結果的原因。

《中央日報》說，與民眾達成共識也必不可少。對於韓朝經濟合作，需要消除「用錢支持北韓」、 「為北韓開發核武器提供資金」等指責。南韓現代經濟研究院研究委員李海正（音）表示，「要努力與民眾達成韓朝經濟合作是以和平為出發點的共識」。

南韓慶南大學遠東問題研究所林乙出（音）教授表示，「要從人道支援事業等不打破對朝制裁框架的可推進產業開始，來創建重啓韓朝經濟合作的路線圖」。

(中時 )