Costco騙你「手滑」的4大秘密曝光！網：這是魔法吧

Costco引誘你買東西的4大秘密曝光！網：這是魔法吧。(資料照/美聯社)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
Costco每過一段時間就會出現新的排隊商品。(圖/翻攝自《好市多 商品經驗老實說》）

美式大賣場COSTCO好市多屢創排隊商機，外界好奇，為什麼好市多甚麼都要用搶的？而且一走進好市多總是會不知不覺的買一堆？根據日本東京電視台的最新節目，實際到賣場訪問把推車塞滿滿的客人，從「行為經濟學」角度，分析出COSTCO誘人的4大消費秘密！

1.會員制

大多數人都會有「付了會費，就要買到回本才行」的觀念，因此會員制能夠有效鞏固客源。

2.商品配置

好市多總是在入口處擺放一堆大型電器，還有昂貴的珠寶首飾，其實主要目的就是要蒙蔽消費者對金錢的感覺，因為「先看到高價商品以後，就會覺得其他東西很便宜」。

3.試吃活動

幾乎每天都有試吃，透過銷售員當場介紹各種調理方式，客人實際見到烹調過程，能夠加深印象，同時試吃過後也會讓人產生「報答」的心理而購買商品。

4.超大手推車

原來好市多的超大手推車也藏著玩弄心理的祕密，讓消費者不自覺地一直塞東西進來，因為人類看到空間有缺口，就會想要將它填滿。

Costco來店人潮總是絡繹不絕。(本報系資料照)

許多顧客表示「不知道為什麼就想買了」；有人聽到秘密揭曉後說「這是魔法吧！」不得不承認被商人摸透透「我承認試吃完真的會想買…」、「真的是心機好重」、「果然魔鬼藏在細節裡」。

有人認為，其實追根究柢還是無法克制自己的購物慾望，這些招數很多廠商都在用，建議去之前先想好要買什麼，進去就直接衝去拿，然後結帳離開；不過就算有人不會有想把空推車塞滿的念頭，仍然不得不承認，大賣場不需要把所有客人一網打盡，只要能吸引一半的客人就算成功了。網友嘆「難怪每次去都要大失血!」

(中時電子報)

好市多「鑽石水果」輸了！這一樣讓網友瘋狂歪樓

最低工資法可給低薪勞工較好保障… 白沙屯拱天宮呼籲信徒以鼓掌迎媽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。