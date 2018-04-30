Costco騙你「手滑」的4大秘密曝光！網：這是魔法吧

2018年04月30日 14:17 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

Costco每過一段時間就會出現新的排隊商品。(圖/翻攝自《好市多 商品經驗老實說》）

美式大賣場COSTCO好市多屢創排隊商機，外界好奇，為什麼好市多甚麼都要用搶的？而且一走進好市多總是會不知不覺的買一堆？根據日本東京電視台的最新節目，實際到賣場訪問把推車塞滿滿的客人，從「行為經濟學」角度，分析出COSTCO誘人的4大消費秘密！

1.會員制

大多數人都會有「付了會費，就要買到回本才行」的觀念，因此會員制能夠有效鞏固客源。

2.商品配置

好市多總是在入口處擺放一堆大型電器，還有昂貴的珠寶首飾，其實主要目的就是要蒙蔽消費者對金錢的感覺，因為「先看到高價商品以後，就會覺得其他東西很便宜」。

3.試吃活動

幾乎每天都有試吃，透過銷售員當場介紹各種調理方式，客人實際見到烹調過程，能夠加深印象，同時試吃過後也會讓人產生「報答」的心理而購買商品。

4.超大手推車

原來好市多的超大手推車也藏著玩弄心理的祕密，讓消費者不自覺地一直塞東西進來，因為人類看到空間有缺口，就會想要將它填滿。

Costco來店人潮總是絡繹不絕。(本報系資料照)

許多顧客表示「不知道為什麼就想買了」；有人聽到秘密揭曉後說「這是魔法吧！」不得不承認被商人摸透透「我承認試吃完真的會想買…」、「真的是心機好重」、「果然魔鬼藏在細節裡」。

有人認為，其實追根究柢還是無法克制自己的購物慾望，這些招數很多廠商都在用，建議去之前先想好要買什麼，進去就直接衝去拿，然後結帳離開；不過就算有人不會有想把空推車塞滿的念頭，仍然不得不承認，大賣場不需要把所有客人一網打盡，只要能吸引一半的客人就算成功了。網友嘆「難怪每次去都要大失血!」

(中時電子報)