絕不接受直接禮讓柯P！50名綠營里長集體挺姚文智

50位民進黨籍的里長今齊聚立法院，現身力挺綠委姚文智參選台北市長。(郭建伸攝)

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民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲仍懸而未決，外界關注國民黨在5月2日確定提名人選後將是關鍵，但綠營基層反柯的情緒越來越強。已表態參選台北市長的姚文智今邀集50名民進黨籍里長，在立法院共同站出來發聲，盼民進黨在台北市能自提人選。民進黨籍的台北市里長聯誼會會長許振通也直言，直接禮讓絕不能接受，黨中央至少要有全民調才能讓大家信服。

姚文智指出，過去民進黨在台北市相當慘澹，從只有3名里長不斷打拚，到現在已有77位，感謝里長在百忙中出來力挺他。姚也說，民進黨一定要掌握民意，了解地方需求、傾聽人民聲音。

媒體詢問，現在已傳出民進黨傾向禮讓柯文哲，是否屬實？姚說，他不知道傾向禮讓的說法從何來，但若已決定就不必討論，他會表達參選意志，強調選對會應該了解他們堅定的主張。

被問及是否支持教育部不聘任管中閔為台大校長，姚文智說，他對管沒有意見，但他支持教育部作法，並且近一步說明決策過程。由於柯文哲曾說教育部拔管的做法是「白痴」，姚則暗批，一方面被「這個人」罵白痴，另一方面又要禮讓「這個人」，盼高層、選對會要盡力了解基層心聲。

許振通說，若要禮讓也不能直接禮讓，否則基層里長都很反彈，黨中央至少要有全民調或是能讓大家信服的決策，如果只是口頭告知要禮讓，「直接禮讓我們不能接受」。

媒體追問，若沒有民調就直接禮讓，應該很難把票投給柯文哲？許振通坦言，「這就非常難了」，基層反柯文哲的情緒很大，盼黨中央能有圓滿決策。

(中時 )

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