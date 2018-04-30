歡樂廟會變調 退駕推擠爆全武行

新竹市延平路1間宮廟日前在繞境尾聲上演全武行。（徐養齡翻攝）

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民眾被打到掛彩送醫。（徐養齡翻攝）
涉嫌攻擊的男子到案說明。（徐養齡翻攝）

新竹市延平路1間宮廟日前繞境市區，一行人大陣仗抬轎折返，退駕後疑與圍觀民眾推擠，雙方一言不合釀全武行，警方發現後連絡線上警網快打部隊，將兩造架開，被打的男子向陣頭黃男等4人提告傷害。

警方調查，該宮廟上月28日浩浩蕩蕩舉行廟會繞境，參加者眾多，地方仕紳齊聚，晚間10點多進入退駕尾聲階段，信眾情緒高漲，圍觀群眾愈靠愈近，25歲黃姓陣頭與民眾擠在一起，不慎推擠，遭嗆「推什麼？」

黃男以為對方向他惡意怒嗆，怒而揮拳毆打圍觀男子，身旁陣頭及民眾情緒跟著鼓譟，場面一觸即發，在場維持交通秩序的員警見狀，趕緊上前制止，並通報快打部隊將雙方陣仗架開。

遭毆的男子身上有多處傷勢，臉部掛彩被送上救護車就醫，幸好沒有生命危險，不過也讓原本熱鬧歡樂的廟會活動變了調，就診後持驗傷單向黃男等涉嫌鬥毆的4人提告，鬥毆畫面還被PO上臉書《黑色豪門企業》粉絲團。

警方指出，當時退駕後，陣頭一行人也準備離開宮廟，但現場人群過多，加上巷道過於狹窄，被群眾團團圍住動彈不得。

而黃男等人試圖從人縫中鑽出，與現場圍觀的民眾發生碰撞，被撞的男子認為黃男沒有當下道歉就要閃，加上場面擁擠混亂，才會隨口大罵「推什麼？」演變成雙方全武行的暴力場面。

(中時 )

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