神還原 微信已刪聊天成調查證據

圖為手機上的微信應用軟體圖示。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

即時通訊服務微信（WeChat）月活躍用戶號稱近10 億，使用者遍及全球。然而，4月28日中國合肥市傳出，利用使用者刪除的微信聊天紀錄，讓當局在調查上獲得重大進展，引發廣大爭議。

據《新京報》報導，合肥市紀委監察委28日發佈消息稱，3月在辦理指定專案時，紀委人員從談話對象處提取到一組被刪除的微信聊天紀錄，而「調查人員根據此條線索變換談話思路，使談話物件心理鬆動，交代問題，推進專案審查調查工作。」

許多網民紛紛表示，「（微信開發商）騰訊不是說不保存聊天記錄嗎？那從哪裡提取」、「被刪除還能恢復，震驚！」也有人質疑，「這是微信的問題，還是手機的問題」。

而微信團隊29日透過官方公號回應稱，微信本身不儲存使用者聊天記錄，聊天內容只存在手機端系統中。

對此，微信強調，被提取的紀錄都是透過技術，從手機儲存系統恢復的。

微信在官方公眾號發文說，不會留存任何用戶的聊天紀錄，也不會把用戶的任何聊天內容用在大數據分析上。此外，聊天內容只存在用戶的手機，以及電腦等設備上。因此，傳言「微信會儲存用戶聊天內容」純屬誤解。

微信同時指出，有一個技術領域叫「司法取證」，其中對手機的取證是十分重要的研究方向，有大量公開論文可供查閱。而中國大陸境內一些取證工具，也已經能支援對數十種即時通訊應用程式（App）取證。

(中時電子報)

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文章來源：微信回应“办案人员恢复被删除聊天记录”：从手机端恢复文件提取

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