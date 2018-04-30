台北傳統市場藏美味！10 元麻糬、手工鬆餅獲評審推薦獎

2018年04月30日 14:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美味甜點就在我們身邊！傳統市場藏美味！Q彈飽滿有嚼勁的麻糬，還有紅豆、花生、芝麻三種口味！一粒竟然只要10元！CP值超高的美味等你來嚐鮮！除台式大餅包小餅超酥脆、蔣夫人最愛紅豆鬆糕品香甜外！傳統市場的西點也有國際級水準！法國人最愛的可麗露、小朋友愛的烤布蕾、手工奶酪、手工鬆餅醇而不膩，讓人忍不住一口接一口！

今年度獲得甜點評審推薦獎的中山市場的紅豆湯麻糬伯及士東市場的姑姑手作，以堅持手作及強調食材獲得評審青睞。（台北市市場處提供）

台北傳統市場節多年舉辦天下第一攤活動，評選出許多膾炙人口的名攤，並於傳統市場中建立口碑，今年首次以「市場甜點」作為本次活動之指定項目，今（30日）集結14家來自傳統市場的攤商進行現場公開評選，透過評審專業角度，最後由中山市場的紅豆湯麻糬伯及士東市場的姑姑手作獲得今年度天下第一攤甜點評審推薦獎。

今年度天下第一攤甜點鑑賞，攤商無不使出渾身解數，希望獲得評審青睞。（台北市市場處提供）

引爆市場大媽到名媛貴婦少女心的名媛甜點鑑賞，今年度以不分中西式的方式，進行共同評比，中西式跨界交流雖讓參賽者備感壓力，但也激盪出更多的創意火花令評審委員感到相當驚艷，今日獲得中式甜點評審推薦獎的中山市場紅豆湯麻糬伯，三十年來堅持手作，以Q軟不黏牙的麻糬，搭配帶有濃郁不膩口的紅豆內餡，外層現磨的顆粒花生粉提升了整體香氣，更是在現場被擁有多年甜點製作經驗的杜佳穎評審稱讚為有史以來吃過最好吃的麻糬。

今年度傳統市場以甜點為主題，顛覆了消費者的想像。（台北市市場處提供）

在烘焙界佔有一席之地的何文熹評審，今年度擔任甜點鑑賞團的評審長，特別表示：「沒想到傳統市場的甜點除了具有水準，背後的故事更是吸引人品嚐的關鍵，今天三位評審以專業的角度針對14家參賽攤商進行評審，在歷經評審後就不難知道為什麼這些攤商會如此受到消費者的喜愛。」

「士東市場」的姑姑手作的鬆餅強調不加膨鬆劑，就算涼掉也很好吃。（台北市市場處提供）

其中，包括歷史悠久、獨特技藝的手敲「鬆糕」、擁有多重層次滿足挑剔味蕾的「千層饅頭」、在士林深受觀光客喜好的「杏仁酥」、傳統與創新交織的養生甜點「紫米芝麻包」、中西元素巧妙交融的東方布朗尼的「巧克力鳳梨酥」等多家攤商都拿出看家本領，希望能獲得評審團青睞。

而在甜點界也擁有多年經驗的郭士弘評審，則對於士東市場的姑姑手作相當的青睞，以絕不添加膨鬆劑的作法，完全純手工的製作過程，強調出食材的原味，讓評審們品嚐後皆讚不絕口，姑姑手作的曹淑貞老闆娘表示：「雖然自己50歲才投入烘焙，但對於甜點的熱誠絕對不輸給任何人，更希望能提供給消費者最原始的食材美味。」這樣的態度讓評審相當激賞，最後也獲得評審推薦獎的殊榮。

專業評審團透過互動訪談了解攤商的食材運用及製作過程。（台北市市場處提供）

台北市市場處表示：「台北傳統市場節今年以甜點作為天下第一攤指定項目，就是希望藉此吸引更多不同年齡層消費者的目光，了解感受到傳統市場不再只是販售魚肉蔬果等傳統品項，翻轉民眾對傳統市場的刻板印象。」

今年度天下第一攤的甜點鑑賞包括三個階段，由第一階段在台北傳統市場節現場的人氣票選開始，歷經第二階段專家評審的公開鑑賞，之後將面臨第三階段以現地評審的方式，了解各攤商在攤位現場的服務與環境。透過三個階段多面向的評分，將於6/6正式公布今年度最終天下第一攤的金賞獲獎名單。

(中時電子報)