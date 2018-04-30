國民黨起底 吳茂昆原來是擁核人士

吳茂昆過去曾稱核能將扮演更重要角色。（黃子哲提供）

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教育部長吳茂昆爭議不斷，國民黨台北市議員擬參選人黃子哲在臉書上起底吳茂昆曾說過的話，踢爆原來吳茂昆還是個「擁核人士」，吳茂昆2005年擔任國科會主委時曾去華府參加美國國家科學院年會時表示，「不管你喜歡也好，不喜歡也好，在可見的未來，核能發電不但難以廢除，反而會扮演更重要角色。」

吳茂昆當年受訪時說，因世界原油供需失衡，國際對溫室效應的限制越來越大，替代能源短期內仍無法廣泛應用。因此不管你喜歡也好，不喜歡也好，在可見的未來，核能發電不但難以廢除，反而會扮演更重要角色。他甚至說，他不同意核能發電為「必要之惡」，重點在政府如何加強安全措施，並「教育」民眾正確認識核能發電。

黃子哲表示，吳茂昆雖然甘於淪為政治打手、雖然當校長一年請假可以高達160天、雖然有違法到對岸兼職之虞、雖然溢領獎助金被追討、雖然可能侵害東華大學的專利權。但絕對不能因人廢言，對於吳茂昆當年擁核的一番肺腑之言，應該給予高度的肯定與支持。

黃子哲更建議吳茂昆，蔡英文總統在缺乏完整可行的能源配置與規劃下，就要在2025年要達成非核家園，這種冒進又不負責任的能源政策，吳茂昆更應該趁此機會給予加強教育，「糾正她的愚昧與昏庸。」

(中時 )

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