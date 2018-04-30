內科街頭的濃濃香頌 科技老闆口袋裡的私人米其林餐廳

2018年04月30日 14:29 中時電子報 綜合報導

美國運通為頂級黑卡客戶舉辦的活動，以及賓利汽車連續兩年的高球賽，兩者共同交集是什麼？答案是內湖瑞光路附近小巷子裡的一家小餐館「廚子市場」。距離人潮洶湧的西湖捷運站僅有三分鐘路程，附近鄰居有輝達（NVIDIA）、致伸、富士康、仁寶等多家重量級科技大廠辦公室，「廚子市場」以自己的步調，緩慢扎實打造出濃濃米其林星味的歐陸小餐館，也是內科園區高科技產業老闆秘而不宣的私人口袋餐廳。

矗立在餐廳中的街燈，營造出彷彿在歐洲街頭市集的氛圍，街燈下三兩好友共聚，品佳釀嚐美食，歡快共度美好時光。(廚子市場提供)

為什麼是「市場」而不是「餐廳」？因為想要讓人感受到像法國街頭一樣輕鬆的氛圍，所以餐廳裡最醒目的是一盞高聳的街燈，配上挑高的空間與暗黃燈色，百萬音響播放著法國香頌，彷彿來到歐洲露天市集，可以隨意與三五好友坐在一塊兒，無需西裝領帶、正襟危坐，隨性配支小酒，或暢飲或小酌，搭著主廚親手揉製的麵包、沾點軟嫩香煎透抽裡濃郁海味的醬汁，插一塊豐富飽滿肉汁的老饕牛排送進口中大嚼，這一晚，放開所有煩惱，只要，好好吃一頓飯。

餐廳主廚Kim並非餐飲科班出身，出社會的前十年在家族經營潛水衣材行業擔任第一線的採購，因為拜訪客戶及盯著工廠出貨而四處出差旅行，也被客戶帶著吃遍歐亞非各地。但再怎麼年輕健康的身體也禁不起長時間應酬喝酒與長途飛行累積的疲憊，在卅歲那年她決定要放空自己徹底休息，於是獨自跑到英國，打算唸唸語文學校再來盤算下一步。

語言學校單純的作息滿足不了向來快節奏排滿生活的她，這時看到了英國的藍帶廚藝學校招生簡章，抱著打發時間的心情，報名了藍帶學校的甜點課程班，貿易採購的背景讓她習慣打破砂鍋問到底，逐漸開啟了對料理的興趣。在老師推薦下進入倫敦最知名的麗池飯店實習，畢業後又接著拿著老師推薦信進入法國人心中優秀廚師的培育搖籃——斐杭迪工藝學院（ESCF-Ferrandi）。

學習料理的過程中，過去十年的味覺記憶突然湧上來。「有人帶我去家裡吃飯，有人請我去高級餐館，不管是什麼樣的料理，背後都是對待朋友的誠懇心意，我發現食物的滋味連結了待人的心意，留在記憶的感受與情緒是很直接的。吃飯，從來都不只是味覺而已，特別是在異鄉的時候，食物與味道成為我記憶異國城市很重要的依據，我想要開發大家對於味覺跟感情的關聯，成為美好的記憶。」

這段旅程一展開就回不了頭了。法國斐杭迪廚藝學校出了不少米其林星級名廚，台灣知名美女廚師陳嵐舒就是畢業於這所學校，Kim說自己在學校學到的是「對正確事情堅持的態度」，同學帶著她到印度德里學印度料理，到義大利跟老奶奶學做義大利麵，都發現對方覺得什麼是重要的、為什麼這樣做，這些生活態度比食譜重要，約莫六年的時間，Kim走遍歐洲各國，浸潤了歐陸料理的精神，用味覺記憶歐洲的樣貌，也塑造了自己對餐廳的堅持。

「我的廚房裡沒有其他餐廚常用的美乃滋或是炸粉，九成以上的料理一上桌都能看出它原來的樣子，沒有多餘裝飾。」Kim堅持不用機器擀製的義大利麵條，而用費時費力的手工麵糰做出義大利麵，新鮮麵糰只能保存兩天；佐餐麵包與甜點也是另一主廚Mandy自己親手烘焙，只用烏骨雞蛋與在地小農食材，配上法國奶油與鹽之花佐味，所有醬汁絕對親自熬煮不用現成。「我想自然地透過食物告訴大家，好吃的味道、自然的風味就是這樣，所以客人結帳時會是開心的，因為這一餐吃到的不僅是美味，也很確定吃到了健康的滋味。」

餐廳主廚是不是對料理用心，識貨刁嘴的客人一吃就知道，因此廚子市場連續兩年被指名為美國運通黑卡貴賓活動舉辦外燴，賓利汽車為車主舉辦的高爾夫球活動也要她包場外燴，部分大老闆級的常客更要Kim每年定時到山上別墅舉辦家庭外燴，餐廳包場更是三不五時，就這樣靠自己的努力用心，不打價格戰也不想犧牲餐飲品質，在內科西湖商圈的餐飲一級戰區慢慢打響口碑。

Kim的學藝之路豐富，無論是客人自備的佳釀或是店裡精選的佐餐酒，她都能將菜色與之完美搭配，使得拜訪這裡的客人都能賓主盡歡，吃到食物的真滋味，味蕾自動甦醒，誰說一定要到星級餐廳才享受到美食，也許屬於你的私人米其林，就在這裡。

(中時電子報)