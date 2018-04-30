花博「樹」立模範！樹醫健診「森林裡的花博」

2018年04月30日 14:29 中時 盧金足

日本樹木醫生有田和實針對70年老芒果樹遭受白蟻困擾提供專業建議。（圖／台中市府提供）

台中市府建設局長黃玉霖（右六）與國際樹木醫生、現場工程人員關心花博森林園區的樹木健康。（圖／台中市建設局提供)

后里森林園區發現館內保留的老樹。（圖／台中市府提供)

台中市府建設局長黃玉霖與國際樹醫健診「森林裡的花博」后里森林園區，這座擁有80年歷史的森林，市府全數保留上千棵樹木，還發現70年老芒果樹遭受白蟻困擾，提供適當處理方式及時保護老樹健康。

黃玉霖與日本第2屆樹木醫有田和實院長、香港樹木拓展學會吳志雄老師、台灣樹木醫學學會理事長廖天賜及台灣愛樹保育學會會長曾檉銳等人，現勘花博后里森林園區的樹木。

花博森林園區樹木，第一次由樹醫專家進行健康檢查，國際樹醫專家健診後，針對花馬道的樹木提出相關建議，包括可採取撐、吊、拉及牽引方式，增加斜支撐，開口加大，支撐樑適度向外偏移；對於凸出天空步道上樹幹，可運用阻隔或設置座椅的方式執行保護措施，而樹皮傷，建議以修整切口、塗抹藥劑保護樹幹樹枝樹皮健康。

專家會勘發現館時，見其中一棵樹齡60至70年的老芒果樹出現白蟻，可能危害老樹健康，立即建議給予適當處理、樹立解說牌，把握環境教育宣導機會。

健診園區樹木初勘後，國際樹醫專家們肯定市府保護園區樹木的做法，如后里森林整體園區規劃樹林現地保留、花馬道設計避開樹木彎曲於樹林中施作、半簍空鍍鋅鋼網的引橋，兼顧橋下綠樹生長、橋面設置開口供保留樹木生長空間及尊重棲地環境，獲專家肯定。

對於「森林中的花博」處處看見綠樹成蔭，不同於其他國家舉辦的花博，專家們紛按讚，黃玉霖強調，樹木初步健診觀察，國際樹醫提供專業協助和寶貴建議，未來將安排更進一步的健康檢查及必要防治等措施，期許在參考日本、香港樹醫制度後，研訂屬於台中市樹木醫培訓及認證制度，指導樹木保護與經驗傳承。

(中時 )